Diretta/ Torino Cremonese streaming video tv: granata anno zero (Coppa Italia)

DIRETTA TORINO CREMONESE: JURIC VUOLE RISPOSTE!

Torino Cremonese, in diretta domenica 15 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Dopo le sfide del precampionato parte ufficialmente l’anno zero dei Granata: le ultime due stagioni per il Toro si sono chiuse con delle salvezze abbastanza risicate, addirittura molto sofferta quella ottenuta nel maggio scorso ai danni del Benevento. Il club ha cercato un’inversione di marcia con l’arrivo di Ivan Juric in panchina: nell’ultimo test contro l’AZ Alkmaar la squadra ha dimostrato di essere ancora in rodaggio, in attesa di sciogliere gli ultimi importanti nodi di mercato.

Soprattutto il rinnovo di contratto del “Gallo” Belotti andrà definito: del capitano del Toro non solo è in discussione la permanenza, ma anche il ruolo nella squadra che dovrà essere definito nel migliore dei modi, per evitare ambiguità da trascinarsi per tutta la stagione. In questo senso è interessante il test contro una Cremonese che vuole affrontare con buone ambizioni il campionato di Serie B. Il tecnico Fabio Pecchia ha affrontato la nuova sfida, pronto ad alzare il livello degli obiettivi per i grigiorossi dopo la salvezza conquistata nella passata stagione.

DIRETTA TORINO CREMONESE STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2021/22, e dunque anche Torino Cremonese di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Italia 1. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING TORINO CREMONESE.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CREMONESE

Le probabili formazioni di Torino Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Singo, Mandragora, Rincon, Vojvoda; Sanabria, Pjaca; Zaza. Risponderà la Cremonese allenata da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Nardi, Baez; Vido.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico Grande Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.



