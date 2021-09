Diretta/ Torino Empoli (Primavera) streaming video tv: granata in rampa di lancio

DIRETTA TORINO EMPOLI PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI

Torino Empoli, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Granata in rampa di lancio dopo gli ultimi tre successi consecutivi ottenuti tra campionato e Coppa Italia. Spettacolare l’ultima vittoria di sabato scorso, ottenuta con un 3-4 contro il Pescara, successo che ha dato seguito alla vittoria col Milan. In Coppa Italia il Toro ha poi battuto con un rotondo tris l’Entella, successo importante anche per il morale e per la continuità.

L’Empoli campione d’Italia in carica dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime due partite di campionato ha alzato la testa con grande veemenza con una goleada rifilata alla Spal, 6-0 e prima vera prestazione convincente in questa stagione con il tricolore sul petto per gli uomini di Buscé. L’Empoli l’anno scorso ha fatto saltare il banco nei play off che erano stati riacciuffati dagli azzurri per il rotto della cuffia, al di là degli obiettivi di classifica è sempre il lancio di giovani di talento l’obiettivo dei toscani, soprattutto in ottica prima squadra.

DIRETTA TORINO EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Torino Empoli, match che andrà in scena al Lamarmora-Pozzo di Biella. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan; Angori, Dellavalle, Reali, Pagani; Lindkkvist, Savini, Antolini; Garbett, Rosa, Baeten. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Biagini; Degli’Innocenti, Rizza, Pezzola, Boli; Fazzini, Bonassi, Evangelisti; Villa, Ekong; Baldanzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Lamarmora-Pozzo di Biella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.



