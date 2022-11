Diretta Torino Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: Scurto vs Aquilani

DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA: GRANDE EQUILIBRIO!

Torino Fiorentina Primavera, in diretta sabato 12 novembre 2022 alle ore 11.00 presso lo Stadio Piola, sarà una sfida in programma per la dodicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Uno scontro diretto tra due formazioni ambiziose, pronte a sfruttare il big match Roma-Juventus per avvicinarsi alla vetta.

Il Torino ha raccolto 20 punti nelle prime undici giornate, frutto di sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Granata reduci da due vittoria di fila, l’ultima per 2-3 sul campo del Lecce. Anche la Fiorentina è a quota 20 punti, raccolti con sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Pure i viola hanno vinto le ultime due gare: 0-3 contro il Bologna e 3-1 contro il Cesena.

TORINO FIORENTINA PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Torino Fiorentina Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Torino Fiorentina Primavera della 12^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Torino Fiorentina Primavera. Partiamo dai granata, in campo con il 4-2-3-1: Passador, Dembele, Anton, N’Guessan, Antolini, Ruszel, Gineitis, Silva, Dell’Aquila, Weidmann, Jurgens. Passiamo adesso ai gigliati, schierati con il classico 4-3-3: Tognetti, Kayode, Lucchesi, Krastev, Favasuli, Falconi, Amatucci, Berti, Vigiani, Toci, Nardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Fiorentina Primavera vedono leggermente favorita la formazione allenata da Scurto. Andiamo a scoprire i numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria dei granata è a 2,35, il pareggio è quotato 3,65, mentre il successo dei viola è a 2,45. Una pioggia di gol in programma secondo gli analisti: Over 2,5 a 1,54 e Under 2,5 a 2,15. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,46 e 2,35.

