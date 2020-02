DIRETTA/ Torino Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA TORINO GENOA PRIMAVERA (0-0): SI COMINCIA!

Torino Genoa Primavera sta per cominciare, ci resta il tempo per ricordare i numeri piuttosto simili di queste due formazioni nella prima parte del campionato Primavera 1 in corso. Il Torino Primavera vanta 21 punti in classifica in virtù di un cammino caratterizzato da cinque vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte fino a questo momento. La differenza reti per il Torino è esattamente pari a zero, perché i granata hanno segnato 18 gol e ne hanno incassati altrettanti. In casa per i granata sono arrivati tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitta su otto partite. Dall’altra parte c’è invece un Genoa che troviamo a quota 24 punti a causa di sette vittorie, tre pareggi e sette sconfitte nelle prime 17 giornate. In trasferta si contano tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte per i rossoblù, la cui differenza reti complessiva è pari a +2 a causa di 31 gol segnati e 29 subiti. Adesso però basta numeri: a parlare infatti sarà il campo, Torino Genoa Primavera comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Torino Genoa Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ORARIO E PRESENTAZIONE

Torino Genoa Primavera, diretta dall’arbitro Mario Cascone della sezione Aia di Nocera Inferiore, è il posticipo che alle ore 12.00 di oggi, domenica 9 febbraio 2020, completerà il programma della diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Classifica alla mano, Torino Genoa Primavera si annuncia come una sfida piuttosto interessante: 24 punti per gli ospiti liguri e 21 per i padroni di casa, rossoblù e granata dunque fanno parte di quel gruppo di squadre che possono ancora inseguire un posto ai playoff ma d’altro canto devono anche stare attente a non farsi risucchiare invece verso la lotta salvezza. Settimana scorsa comunque il Torino si è risollevato da una situazione non esaltante vincendo sul campo della Roma, mentre il Genoa è uscito sconfitto dal campo del Sassuolo al termine di un pirotecnico 4-3. Poter volare alto o oppure doversi guardare alle spalle: chi imboccherà la strada giusta in questo bivio?

PROBABILI FORMAZIONI TORINO GENOA PRIMAVERA

Infine esaminiamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di Torino Genoa Primavera. I padroni di casa di mister Marco Sesia dovrebbero schierarsi secondo il 3-5-2: Siniega, Celesia e Marcos nella difesa a tre davanti al portiere Lewis; folto centrocampo a cinque con Ghazoini, Garetto, Greco, Onisa e Kouadio da destra a sinistra, infine dovrebbero essere Gonella e Markovic a formare la coppia degli attaccanti titolari per i granata. La risposta del Genoa Primavera di Luca Chiappino dovrebbe invece prevedere questo 4-3-1-2: Drago in porta; difesa a quattro con Piccardo, Serpe, Rizzo e Ruggeri da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo Eboa Ebongue, Rovella e Besaggio; infine l’attacco con il trequartista Buonavoglia alle spalle delle due punte Bianchi e Moro.



