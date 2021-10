DIRETTA/ Torino Genoa video streaming tv: granata ok negli ultimi precedenti

DIRETTA TORINO GENOA: TESTA A TESTA

La diretta di Torino Genoa ci offrirà stasera una partita ricchissima di storia e di tradizione per il calcio italiano, impossibile riassumere una rivalità che ha ormai più di 100 anni e allora ci limitiamo a considerare i capitoli più recenti, cioè le dieci partite disputate da domenica 21 maggio 2017 in poi, compresa una partita di Coppa Italia vinta dal Torino ai calci di rigore nell’edizione 2019-2020, agli ottavi di finale.

Le altre nove partite fra Torino e Genoa sono naturalmente relative al campionato di Serie A ed è clamorosa la superiorità dei granata, dal momento che il Torino ha vinto ben sei partite, più due pareggi e un solo successo per il Genoa. Nello scorso campionato 2020-2021, ci furono la vittoria esterna per 1-2 del Torino a Marassi mercoledì 4 novembre 2020 e poi un pareggio per 0-0 allo stadio Olimpico-Grande Torino nel match di ritorno, disputato sabato 13 febbraio scorso. La storia recente dice Torino: andrà così anche oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORINO GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Genoa non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: da quest’anno il fornitore ufficiale per la Serie A è DAZN che “concede” tre partite a giornata al satellite, in orari prestabiliti e fissi per ogni turno. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TORINO GENOA: JURIC CONTRO IL SUO PASSATO!

Torino Genoa, in diretta venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A. Occasioni mancate per entrambe le squadre su cui rimuginare nelle ultime giornate. Dopo il derby perso contro la Juventus prima della sosta i granata sono incappati in una nuova sconfitta alla ripresa, cedendo di misura al Napoli nonostante una partita giocata a viso aperto: non un crocevia agevole nel calendario del Toro che dovrà però ora cercare una scossa.

Non sarà facile contro un Genoa fermato sul pari in casa dal Sassuolo nell’ultima giornata disputata, ma protagonista dell’ennesima rimonta dopo quelle contro Cagliari e Verona: la difesa dei Grifoni continua a fare acqua ma il loro spirito inarrendevole gli ha permesso di strappare punti preziosi. 0-0 il 13 febbraio scorso nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei granata, al 16 luglio 2020 risale l’ultima vittoria del Torino col punteggio di 3-0, mentre il Genoa non espugna il campo dei Granata dal 2-3 del 24 maggio 2009.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO GENOA

Le probabili formazioni di Torino Genoa, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Aina, Lukic, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Belotti. Risponderà il Genoa allenato da Davide Ballardini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Olimpico Grande Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



