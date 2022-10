Diretta/ Torino Juventus streaming video tv: derby della Mole con rischio (Serie A)

DIRETTA TORINO JUVENTUS: ALLEGRI SI GIOCA LA PANCHINA!

Torino Juventus, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A. Derby della Mole con rischio per entrambe le squadre. Da anni la Juventus non viveva un momento così nero, con i bianconeri che hanno perso anche in Champions in Israele contro il Maccabi Haifa e in campionato sono reduci dal ko in casa del Milan che li ha ulteriormente allontanati dalla vetta della classifica.

Il Torino dalla sua ha l’occasione per sovvertire una tradizione nera nel derby, vinto una sola volta negli ultimi 27 anni in cui si sono disputati 34 derby, unico successo in questa lunghissima serie il 2-1 del 26 aprile 2015. Dopo una buona partenza in campionato però i granata hanno sensibilmente rallentato, tornando a pareggiare in extremis contro l’Empoli nell’ultimo turno dopo 3 sconfitte consecutive.

COME VEDERE LA PARTITA TORINO JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Torino Juventus non sarà una di quelle che per questa 10^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Torino Juventus sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Torino Juventus, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Miranchuk. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

TORINO JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

