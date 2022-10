Diretta/ Torino Juventus streaming video tv: derby della Mole (Primavera)

DIRETTA TORINO JUVENTUS PRIMAVERA: DERBY EQUILIBRATO!

Torino Juventus, in diretta sabato 1 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli., sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Va in scena il derby giovanile della Mole ed è una sfida al vertice, visto che il Torino dopo 5 giornate comanda la classifica con 13 punti, seguito proprio dalla Juventus a quota 11. Dopo il pari contro la Roma i granata sono tornati alla vittoria prima della sosta, piegando in casa il Cesena.

E’ ancora imbattuta anche la Juventus che dopo 3 vittorie consecutive è arrivata però alla sosta con il secondo pareggio stagionale, ottenuto in casa del Verona dopo quello all’esordio sul campo del Sassuolo. Nel derby Primavera in casa del Torino la Juventus si è aggiudicata l’ultimo round, vincendo 3-4 il 29 gennaio 2022. Il Toro non vince il derby Primavera dal 16 febbraio 2019, 0-2 il punteggio ma in quell’occasione si giocava in casa della Juventus.

TORINO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Juventus Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembele, Ruszel. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Daffara, Turco S., Citi, Huijsen, Rouhi, Doratiotto, Nonge, Maressa, Mbangula, Turco N., Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO JUVENTUS PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Juventus, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l'eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











