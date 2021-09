Diretta/ Torino Lazio streaming video tv: i granata cercano il sorpasso (Serie A)

DIRETTA TORINO LAZIO: SFIDA RICCA DI GOL?

Torino Lazio, in diretta giovedì 23 settembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida importante tra due squadre divise da un solo punto in classifica. Le ultime due vittorie contro Salernitana e Sassuolo hanno rilanciato l’azione del Toro, il tecnico Juric con gli innesti sul mercato da superato le incertezze delle prime due giornate e con una vittoria piazzerebbe il sorpasso proprio ai danni della Lazio che precede i granata di una sola lunghezza.

La Lazio continua a provare a ingranare per interpretare al meglio il gioco di Sarri (che sarà di nuovo assente in panchina per squalifica, respinto il ricorso del tecnico per la squalifica comminata dopo Milan-Lazio), ma la sfida contro il Cagliari, pareggiata 2-2 in casa, ha messo di nuovo in luce lacune difensive molto importanti per la formazione biancazzurra. L’anno scorso, nel match disputato il 1 novembre 2020, la Lazio ribaltò nel recupero il risultato in casa del Torino in un match molto discusso e risolto da un gol di Felipe Caicedo al 98′. All’ultima giornata del campionato 2018/19, il 26 maggio 2019, risale l’ultima vittoria del Toro in casa contro la Lazio, 3-1 con gol granata di Iago Falque, Lukic e De Silvestri.

DIRETTA TORINO LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Lazio è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il posticipo del giovedì di questo turno infrasettimanale fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Torino Lazio, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Olimpico Grande Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



