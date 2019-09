Diretta Torino Lecce/ Streaming video e tv: quote Toro favorito! (Serie A)

Torino-Lecce, diretta dal signor Giua di Olbia, lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente il programma della terza giornata del campionato di Serie A. Prova del nove per i granata che hanno metabolizzato la delusione per l’eliminazione dai play off di Europa League contro il Wolverhampton con due vittorie in avvio di campionato. Sassuolo e Atalanta ko prima della sosta, e la squadra di Mazzarri sfruttando l’occasione contro i salentini potrebbe mantenersi a punteggio pieno dopo tre partite. Il Lecce ha necessità però di muovere al più presto la classifica, visto che se la sconfitta all’esordio in casa dell’Inter poteva essere preventivabile, i giallorossi speravano di fare punti in casa contro il Verona, con gli scaligeri che invece sono passati di misura alla seconda giornata allo stadio Via del Mare.

DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Torino-Lecce, lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky che si potranno collegare sul canale numero 249 di Sky Sport Serie A. La diretta streaming video via internet dell’incontro sarà garantita per tutti gli abbonati che si collegheranno tramite smart tv e pc, o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, sul sito skygo.sky.it o tramite l’applicazione mobile SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LECCE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Torino-Lecce, lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. 3-5-2 per il Torino di Walter Mazzarri che affronterà la sfida con questo undici titolare: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ola Aina; Verdi, Belotti. Risponderà il Lecce col 4-3-1-2 di Fabio Liverani: Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Farias, Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Torino favorito per la conquista dei tre punti contro il Lecce. Vittoria in casa quotata 1.45, eventuale pareggio proposto a una quota di 4.33 mentre la vittoria in trasferta viene offerta a una quota di 7.00. Per chi scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei 90′, over 2.5 quotato 1.80, under 2.5 quotato 2.00.



