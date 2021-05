Diretta/ Torino Milan (Serie A) streaming video tv: tra salvezza e Champions

DIRETTA TORINO MILAN: IL TORO VUOLE I 3 PUNTI PER LA TRANQUILLITÀ

Torino Milan, in diretta mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Bivio che si incrocia tra ambizioni Champions e speranze di salvezza. I granata hanno compiuto nelle ultime partite grandi passi avanti sulla strada della permanenza in Serie A, ma sono stati costretti a subire un pareggio a Verona proprio nel finale che ha fatto rimettere in frigo lo champagne. Il Toro si è portato a +4 dal Benevento terzultimo ma ora dovrà fare i conti con un Milan che non può permettersi di sbagliare per centrare l’obiettivo Champions dopo 7 anni.

I rossoneri arrivano all’appuntamento dopo quella che è stata probabilmente la vittoria più importante della loro stagione, un roboante 0-3 alla Juventus all’Allianz Stadium che ha scacciato definitivamente le nubi che si erano addensate dopo il tris subito in casa della Lazio. La volata con Napoli, Atalanta e la stessa Juventus sembra però ancora tiratissima e una frenata in casa di granata rimetterebbe in discussione tutte le certezze che gli uomini di Pioli si sono faticosamente costruiti.

DIRETTA TORINO MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Milan sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Milan allo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa allenati da Davide Nicola scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Torino e Milan, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 3.90 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.00 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.83 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



