Diretta/ Torino Milan streaming video tv: rossoneri in tensione (Serie A)

DIRETTA TORINO MILAN: PIOLI DEVE VINCERE!

Torino Milan, in diretta domenica 10 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Rossoneri in tensione dopo l’ultimo pareggio casalingo contro il Bologna e la volata Scudetto che è sicuramente apertissima, con l’Inter tornata in carreggiata e il Napoli sempre vivo, anche se il Milan vincendo avrebbe la garanzia di restare in testa a prescindere.

Probabili formazioni Torino Milan/ Quote: Giroud oppure Ibra? (Serie A)

Il Torino dalla sua dopo un periodo di crisi è tornato alla vittoria sul campo della Salernitana, restando ormai in una terra di mezzo con distanze siderali sia dalla zona Europa, col settimo posto lontano 13 lunghezze, sia dai patemi della zona B, col terzultimo posto distante ben 16 punti. All’andata a San Siro Milan vincente 1-0 a San Siro con un gol di Giroud, addirittura memorabile il successo rossonero del 12 maggio scorso, ultima in casa del Torino vinta con un clamoroso 0-7.

Torino Verona Primavera (risultato finale 2-1)/ Tabellino: successo granata

DIRETTA TORINO MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Torino Milan di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Probabili formazioni Torino Milan/ Diretta tv, ancora panchina per Ibrahimovic?

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Le probabili formazioni della diretta Torino Milan, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Milan all’Olimpico Grande Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA