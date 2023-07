DIRETTA TORINO MODENA/ Video streaming tv: granata ok nei precedenti (amichevole 28 luglio 2023)

DIRETTA TORINO MODENA: I TESTA A TESTA

Sono ben 48 i precedenti ufficiali che riguardano la diretta di Torino Modena. Il bilancio sorride decisamente alla squadra granata: le vittorie del Torino sono 25 mentre il Modena ha ottenuto appena 10 successi, di conseguenza i pareggi tra queste due squadre sono 13. Bisogna comunque dire che l’ultimo incrocio è andato in scena addirittura nella stagione 2011-2012: era il campionato di Serie B al termine del quale i granata avevano ottenuto la promozione sotto la guida di Giampiero Ventura (in un bellissimo duello conto il Pescara di Zdenek Zeman, per la vittoria del torneo).

Nel maggio 2012, alla penultima giornata, era stato proprio il Torino a ospitare il Modena allenato da Cristiano Bergodi, che aveva chiuso con una salvezza più che tranquilla: nel primo tempo Nnamdi Oduamadi aveva aperto le marcature, poi era toccato a Giuseppe De Feudis chiudere i conti a 7 minuti dal 90’. Per completezza di informazioni, l’ultima vittoria raccolta dal Modena era stata quella maturata nella partita di andata: era metà dicembre, rimonta firmata Giuseppe Greco (rigore) e Maurizio Ciaramitaro dopo il gol di Alen Stevanovic, determinante l’espulsione del portiere granata Ferdinando Coppola. (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Torino Modena sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma Torino Channel collegandosi al sito tv.torinofc.it. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Torino Modena arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società granata e di quella emiliana.

BUON TEST PER I RAGAZZI DI JURIC!

Torino Modena, in diretta venerdì 28 luglio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Pineta di Pinzolo sarà una sfida amichevole. Il Torino è concentrato sulla preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A e ha organizzato una serie di amichevoli, tra cui quella contro il Modena, che affronterà anche nella prossima stagione il campionato cadetto. La sfida avrà luogo presso lo stadio Pineta di Pinzolo e si preannuncia un incontro pre-stagionale intrigante per entrambe le squadre coinvolte.

Il match rappresenterà un interessante banco di prova per la formazione guidata da Juric, che avrà l’opportunità di testare la propria squadra e affinare gli schemi di gioco in vista della nuova stagione. Allo stesso tempo, sarà un’occasione importante anche per gli emiliani del Modena, ora sotto la guida del tecnico Bianco dopo l’addio di Attilio Tesser. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere il massimo da questa amichevole, cercando di dare il meglio di sé e dimostrare i progressi fatti durante il periodo di preparazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MODENA

Le probabili formazioni della diretta Torino Modena, match che andrà in scena allo stadio Pineta di Pinzolo. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilkhan, Ilic, Vojvoda; Seck, Verdi; Sanabria. Risponderà il Modena allenato da Paolo Bianco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Zaro, Cotali; Magnino, Gerli, Palumbo; Falcinelli; Bonfanti, Manconi.

