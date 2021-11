Diretta/ Torino Napoli (Primavera) streaming video tv: granata in ascesa!

DIRETTA TORINO NAPOLI: GRANDE SFIDA!

Torino Napoli, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 10.45 presso lo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Momento sicuramente positivo per i granata che tra Coppa Italia e campionato hanno inanellato tre vittorie consecutive, con gli ultimi due successi ottenuti contro Sampdoria e Spal che hanno rilanciato in zona play off la squadra allenata da Federico Coppitelli.

Il Napoli dalla sua ha traballato dopo la sconfitta in Coppa Italia con conseguente eliminazione contro il Cosenza. E’ arrivata successivamente un’altra sconfitta in campionato contro l’Empoli e poi un pareggio in casa contro il Sassuolo, costato il sorpasso al quinto posto subito proprio dal Torino. Dopo alcuni exploit a inizio stagione anche su campi importanti, i partenopei stanno evidentemente vivendo un periodo di frenata.

La diretta tv di Torino Napoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Torino Napoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Lamarmora-Pozzo. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan, Pagani, Savini, Anton, Di Marco, Baeten, Garbett, Angori, Reali, Rosa, Zanetti, Toledo. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco, Saco, Spavone, Cioffi; Ambrosino, D’Agostino.

Per chi vorrà scommettere sul match al Lamarmora-Pozzo di Biella, quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



