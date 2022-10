Diretta Torino Napoli Primavera/ Streaming video tv: partenopei alla ricerca del +3!

DIRETTA TORINO NAPOLI PRIMAVERA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La domenica non regala soltanto i grandi scontri di Serie A con le squadre ed i grandi campioni; il campionato Primavera 1 presenta oggi, domenica 16 ottobre, alle ore 11.00, la diretta tra Torino e Napoli valevole per la ottava giornata. Sfida importante con i napoletani che faranno visita alla squadra della Torino-granata. Partendo dai padroni di casa: inizio di campionato che sono partiti benissimo in campionato con le vittorie nei confronti di Cagliari, Atalanta, Inter e Cesena con il pari a Roma contro i pari età della capitale. Da quel momento appannamento per la formazione granata che ha subito due sconfitte contro Juventus e Verona rispettivamente 3-4 e 1-0. Al momento si schierano al settimo posto in campionato con 13 punti dei 21 disponibili.

DIRETTA/ Torino Juventus (risultato finale 0-1): derby bianconero grazie a Vlahovic!

Partenopei che hanno, invece, iniziato la propria rincorsa verso le zone nobili della classifica molto male. A differenza della prima squadra allenata da Spalletti, la formazione azzurra non sta attraversando un ottimo momento visto il 15esimo posto in classifica al netto dei 6 punti totalizzati. Classifica che vede sotto solamente Cesena, Inter e Cesena. Nelle ultime tre sfide due sconfitte pesanti contro la Roma e Cagliari rispettivamente con lo score nel tabellino che indicava: 1-5 e 2-1. Timida ripresa nell’ultima sfida di campionato contro il Bologna, vinta 3-0 con i gol di Obaretin, Iaccarino e Gioielli.

Probabili formazioni Torino Juventus/ Quote: chi gioca il derby? (Serie A)

TORINO NAPOLI PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Torino Napoli Primavera sarà trasmessa su SoloCalcio: il canale nato lo scorso anno nell’emittente televisiva Sportitalia, e lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Torino Napoli Primavera della 8^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app. Il tutto alle ore 11:00 di domenica mattina 16 ottobre.

Probabili formazioni Torino Juventus/ Diretta tv: Di Maria out (Serie A)

TORINO NAPOLI PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto vi proponiamo le probabili formazioni della diretta Torino Napoli Primavera che, con molta probabilità, partiranno dal primo minuti di gioco. Partiamo dalla formazione di casa con i granata che si schera con il solito 4-3-3 con Passador tra i pali. A difesa del portiere classe 2003 si posizioneranno Anton sulla destra, Dembele e N’Guessan al centro con Antolini che si posiziona sull’out di sinistra. Centrocampo a tre con Ruszel e Gineitis sicuri del psoto con Weidmann tallonato da D’Agostino. Attacco a tre con Jurgens e Ansah Yeboh a supporto del gigante, nonché figlio d’arte con papà Giorgio, Giacomo Corona.

La squadra di Frustalupi si schiererà in campo con il consueto 3-4-3: Turi a difesa dei pali partenopei, Pontillo, Susko, D’Avino saranno i tre difensori scelti che partiranno, con grandi probabilità, dal primo minuto. Da destra verso sinistra vedremo schierati Gningue, Spavone, Gioielli, Giannini con il tridente offensivo che presenta Boni, Rossi e Russo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA