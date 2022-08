Diretta/ Torino Palermo streaming video tv: rivoluzione rosanero (Coppa Italia)

DIRETTA TORINO PALERMO: TEST IMPORTANTE PER IL TORO!

Torino Palermo, in diretta sabato 6 agosto 2022 alle ore 21.15 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Rivoluzione rosanero con il progetto del City Group che ha fatto però registrare divergenze con il tecnico Silvio Baldini, che dopo la promozione in Serie B ha detto addio alla panchina. A Torino ci sarà Stefano Di Benedetto in attesa della volata a tre con al momento Eugenio Corini favorito su Luca D’Angelo e Daniele De Rossi.

Il Torino prova a mettere un punto dopo le furiose polemiche che hanno visto scontrarsi, con un video reso noto sui social, il DS Vagnati e l’allenatore Juric. Dopo le cessioni i granata provano a lavorare sul mercato per rinforzare una squadra che sembra presentare al momento diverse lacune. Il 5 marzo 2017 Torino e Palermo si sono affrontati per l’ultima volta in casa dei granata in Serie A, vittoria del Toro con il punteggio di 3-1.

DIRETTA TORINO PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Palermo sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Torino Palermo, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Adopo, Bayeye, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Linetty; Sanabria. Risponderà il Palermo allenato da Stefano Di Benedetto con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pigliaccelli; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Broh; Valente, Fella, Floriano; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Palermo, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per l'amichevole. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l'eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











