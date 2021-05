Diretta/ Torino Parma (Serie A) streaming video tv: occasione granata

DIRETTA TORINO PARMA: PER NICOLA 3 PUNTI OBBLIGATI!

Torino Parma, in diretta lunedì 3 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Nella complicata corsa per la salvezza i granata dovranno a provare a sfruttare questo incrocio di calendario nel posticipo per cogliere una vittoria che potrebbe essere decisiva.

L’ultima sconfitta interna contro il Napoli ha complicato non poco le cose per la formazione allenata da Davide Nicola, agganciata a quota 31 punti da Benevento e Cagliari. Ora per i granata c’è solo la vittoria contro un Parma che sembra ormai aver mollato il colpo, dopo l’ultima sconfitta in casa contro il Crotone ultimo in classifica.

A 11 punti dal terzetto composto dai granata, dai sanniti e dai sardi gli emiliani non sembrano in grado di rimontare e anzi una sconfitta in questa sfida potrebbe sancire la matematica retrocessione in Serie B. L’impressione è che i gialloblu non si siano più ripresi dopo la rocambolesca sconfitta in casa del Cagliari, coi sardi che hanno realizzato 2 gol nel recupero dopo che il Parma era arrivato al 90′ in vantaggio. Una mazzata dalla quale i Ducali non sono riusciti a rialzarsi.

DIRETTA TORINO PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Parma verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PARMA

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Parma presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa allenati da Davide Nicola scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Sanabria. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D’Aversa con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Colombi; Conti, Bani, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugma, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Torino Parma dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.57, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 4.30 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 5.50.

