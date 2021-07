DIRETTA/ Torino Rennes video streaming tv: l’amaro addio di Sirigu (amichevole)

DIRETTA TORINO RENNES: L’ADDIO

La diretta di Torino Rennes caratterizzerà la giornata granata, ma dobbiamo dare spazio alle polemiche dichiarazioni di un giocatore che ha avuto un posto importante nel passato recente del Torino ma ha lasciato i granata questa estate, cioè il fresco campione d’Europa con la Nazionale, Salvatore Sirigu: “Io non sono uno che si fa vedere sui social, ma incasso e sto zitto e ogni tanto sputo il veleno. Mi ha dato fastidio che nessuno abbia preso le mie difese: io ho preso le difese di tanti e, almeno per una volta, avrei meritato di essere difeso”, si è tolto così il proverbiale sassolino dalle scarpe Sirigu. Il portiere ha aggiunto poi: “A volte le critiche mi hanno fatto male, altre volte ci sono passato sopra o mi hanno caricato. A volte le ho meritate, altre volte sono state molto pesanti e questa cosa mi ha dato fastidio. Penso che eravamo arrivati alla fine di un ciclo e un po’ di rimpianto c’è, perché non è facile lasciare una squadra dove hai lasciato il cuore e un gruppo di ragazzi ai quali vuoi bene, ma bisogna guardare in faccia la realtà e valutare se nell’ambiente si è apprezzati da tutti. È facile dire che un giocatore vuole andare via, ma bisogna vedere cosa si è fatto per trattenere quel giocatore e non solo a giugno, quando comincia il mercato. Io sono una persona che ai valori tiene tantissimo”. Salvatore Sirigu dunque ha chiuso così la sua storia con il Torino, comunque bella e importante: adesso bisogna pensare al futuro… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORINO RENNES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Torino Rennes, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

DIRETTA TORINO RENNES: PRIMA AMICHEVOLE INTERNAZIONALE PER JURIC!

Torino Rennes, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 18.00 presso il Roazhon Park di Rennes, sarà una sfida amichevole nonché primo test internazionale per il Torino allenato da Ivan Juric. Nuovo ciclo per i granata che affronteranno dunque una formazione arrivata sesta nella scorsa Ligue 1 francese, nelle ultime stagioni costantemente impegnata nelle competizioni europee. Il Toro ha un po’ rallentato, gambe pesanti dopo i primi giorni di ritiro e l’ultimo 0-0 contro i sauditi dell’Al Fateh ha destato qualche preoccupazione, anche se i granata aspettano sempre di recuperare Belotti in attacco. Il capitano dovrà però trovare un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022, per non finire necessariamente sul mercato. Il Rennes è a sua volta reduce da una sconfitta in amichevole contro il Levante, 3.1 per gli spagnoli, con la formazione allenata da Bruno Genesio che cerca una crescita per ritornare in zona Champions nel prossimo campionato francese.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO RENNES

Le probabili formazioni di Torino Rennes, match che andrà in scena al Roazhon Park di Rennes. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic; Djidji, Izzo, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Verdi; Zaza. Risponderà il Rennes allenato da Bruno Genesio con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Salin; Traore, Da Silva, Aguerd, Meling; Bourigeaud, Tait, Camavinga; Terrier, Guirassy, Del Castillo.



