Diretta/ Torino Verona (Serie A) streaming video e tv: conferme cercasi

DIRETTA TORINO VERONA: GIAMPAOLO ALL’ESAME JURIC!

Torino Verona, in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Conferme cercasi tra due squadre che hanno lanciato segnali molto importanti nelle ultime sfide di campionato. Il Torino dopo un lunghissimo digiuno dalla vittoria che lo aveva portato in fondo alla classifica, si è ritrovato a ottenere la sua seconda affermazione in trasferta con un rotondo 0-3 in casa del Parma. Ora i granata sono però chiamati a sbloccarsi anche in casa, contro un Verona che sembra più che mai deciso a rincorrere i sogni europei. Con una spettacolare rovesciata di Zaccagni i gialloblu hanno sbancato La Spezia nel primo match del 2020 e ora dovranno dimostrare di credere a una qualificazione in Europa League (o nella nuovissima Conference League tramite il sesto o il settimo posto) che sembra alla portata di quella che è una delle compagini più equilibrate della Serie A.

DIRETTA TORINO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Verona sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO VERONA

Le probabili formazioni di Torino Verona, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Giampaolo con un 3-5-2: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Juric schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Torino e Verona, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA