Diretta Toronto Miami/ Streaming video e tv: la Nba a Disney World!

Toronto Miami, in diretta da Disney World, si gioca alle ore 19.30 italiane di questa sera, lunedì 3 agosto 2020: come è noto, già da qualche giorno la Nba ha ricominciato il proprio cammino e tutte le squadre ancora in corsa per i playoff sono state radunate appunto a Disney World, ad Orlando (Florida), per completare la stagione regolare e poi di seguito dare vita ai playoff con l’obiettivo di giungere ad essegnare il titolo Nba anche in questo tormentato 2020. Si gioca a ritmi molto intensi, come in Italia ci siamo abituati nelle scorse settimane con il calcio, anzi forse ancora di più considerando che in ballo ci sono ben 22 squadre. La diretta di Toronto Miami questa sera si annuncia molto interessante, perché parliamo di due delle squadre di maggiore valore nella Eastern Conference: i Toronto Raptors sono anzi i campioni Nba in carica, mentre i Miami Heat potrebbero essere quest’anno una delle mine vaganti della Nba come un anno fa era riuscito alla perfezione alla squadra canadese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TORONTO MIAMI

La diretta tv di Toronto Miami sarà garantita alle ore 19.30 italiane di questa sera per gli abbonati Sky, da molti anni casa della Nba, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Nba con la telecronaca di Mauro Bevacqua e Davide Pessina. Sarà di conseguenza garantita anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, inoltre sartanno disponibili delle repliche domani, martedì 4 agosto, alle ore 11.15 su Sky Sport Nba e alle 14.00 su Sky Sport Arena.

DIRETTA TORONTO MIAMI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Toronto Miami, possiamo evidenziare che i Raptors nel corso della stagione regolare fino al momento dell’interruzione per il Coronavirus avevano dimostrato di essere una squadra solida e con tutte le carte in regola per ben figurare anche nella stagione in corso. Siakam si è consacrato All Star, Lowry è il trascinatore del gruppo e finora non si è dunque fatto sentire troppo nemmeno l’addio di Leonard, che l’anno scorso era stato decisivo per la conquista di un leggendario anello per la franchigia canadese. Toronto sta andando oltre le attese e di conseguenza guai a sottovalutarla, anche se non è certo la prima favorita per il titolo (ma non lo era neanche un anno fa…). Dall’altra parte, i Miami Heat sono stati fino a questo momento una miscela molto interessante tra “vecchietti” che non mollano e giovani in rampa di lancio. Fra i primi citiamo Igoudala, Crowder, Dragic e Butler, mentre della seconda categoria fanno parte Hierro, Nunn e Adebayo. Se il mix continuasse a funzionare anche in queste settimane a Disney World, la situazione per Miami si farebbe molto interessante…

