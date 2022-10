DIRETTA/ Torres Vis Pesaro video streaming tv: tanti incroci, ma parecchio datati

DIRETTA TORRES VIS PESARO: I TESTA A TESTA

Leggiamo la diretta di Torres Vis Pesaro anche attraverso i precedenti di questa partita: ne troviamo abbastanza, anche se sono tutti abbastanza datati. L’ultimo infatti è dell’aprile 2003, disputato in Sardegna e concluso sul risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa, che avevano segnato all’inizio del secondo tempo con Alessandro Frau e poi avevano raddoppiato nel finale grazie al gol messo a segno da Francesco Sanna; questo ci dà l’occasione per ricordare che la Torres non perde contro la Vis Pesaro da cinque sfide, e di queste ne ha vinte quattro mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Diretta/ Vis Pesaro Ancona (risultato finale 0-3): la chiude Mattioli nel recupero

Per trovare il successo più recente dei marchigiani dobbiamo tornare al dicembre 2000, un 2-1 casalingo con marcatori Gianluigi Pittaluga e Manolo Gennari, in mezzo il temporaneo pareggio di Stefano De Angelis; da notare che nelle ultime 10 sfide la Vis Pesaro non è mai riuscita a ottenere un’affermazione esterna, la Torres ovviamente sì e nel bilancio generale comanda con 6 vittorie a fronte di tre sconfitte. A completamento delle informazioni possiamo dire che il contesto di questi precedenti riguarda sempre il campionato di Serie C, nelle sue diverse forme che si sono succedute nella storia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Recanatese Torres (risultato finale 0-2) streaming video: la chiude Masala

DIRETTA TORRES VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Vis pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Torres Imolese (RISULTATO FINALE 0-0) video streaming tv: poche emozioni

TORRES VIS PESARO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torres Vis Pesaro, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Sardi alla rincorsa dopo il difficile approccio alla categoria: dopo 2 pareggi consecutivi è arrivata la prima vittoria, un secco 0-2 sul campo di una neopromossa, la Recanatese, grazie alle reti di Ruocco e Masala entrambe realizzate nel corso del primo tempo.

Punta l’alta classifica la Vis Pesaro che nell’ultima sfida però ha perso pesantemente il derby contro l’Ancona, subendo uno 0-3 contro l’Ancona amaro anche per i tifosi, subendo proprio dai diretti avversari l’aggancio al sesto posto in classifica. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Sassari dopo 19 anni, il 19 aprile 2003 vinse 2-0 la Torres, il 23 settembre 2001 ultimo risultato utile della Vis Pesaro con un pareggio a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Torres Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Garau, Dametto, Ferrante, ANtonelli; Girgi, Lora, Gianola, Liviero; Ruocco, Diakite, Campagna. Risponderà la Vis Pesaro allenata da David Sassarini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Farroni, Rossoni, Gavazzi, Bakayoko, Zoia; Astrologo, Di Paola, Marcandella; Garau, Gucci, Cannavò.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORRES VIS PESARO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA