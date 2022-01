Diretta/ Tortona Cremona streaming video tv: ospiti in ritardo (Serie A1, Basket)

DIRETTA TORTONA CREMONA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Tortona Cremona è in diretta alle ore 19.00 di sabato 15 gennaio 2022: sfida valida per il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida tra due formazioni separate da 6 punti in classifica. Tortona è reduce dalla sconfitta in casa della capolista Olimpia Milano ma resta comunque in zona play off, protagonista di una buona prima parte della stagione. Coach Marco Ramondino ha spiegato di attendersi una partita difficile contro Cremona: “Cremona ci metterà sotto pressione dal punto di vista difensivo. Hanno giocatori capaci non solo di segnare ma anche di creare vantaggi in tutte le posizioni dal playmaker all’ala forte. Dovremo prestare particolare attenzione a questo aspetto oltre alla loro capacità di accendersi durante la partita quando possono prendere il campo in velocità e possono realizzare parziali importanti in ogni momento.”

DIRETTA/ Virtus Bologna Bourg en Bresse (risultato finale 83-82): vittoria risicata!

La Vanoli però ha vinto solo una delle ultime cinque sfide disputate in campionato, perdendo l’ultimo match affrontato in casa contro Trieste. Nella squadra di Coach Galbiati ha recentemente parlato professando fiducia il giovane Matteo Spagnolo, acquisto di punta del club a inizio stagione: “A me piace tanto vincere e a dire la verità sono stato tanto abituato in questa maniera, visto che al Real Madrid non si perdeva quasi mai. Dunque, l’obiettivo è vincere e migliorare, sia dal punto di vista fisico che tecnico, arrivando all’estate e lavorando duro per poi vedere che cosa mi riserverà il futuro”.

Diretta/ Treviso Lavrio (risultato finale 87-72): veneti in scioltezza

DIRETTA TORTONA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Cremona non sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento con questo recupero della Serie A1 di basket sarà in esclusiva su Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tortona Cremona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Tortona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, mentre l’eventuale successo di Cremona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

DIRETTA/ Reggio Emilia Anversa (risultato finale 86-72): dilaga la Unahotels!

© RIPRODUZIONE RISERVATA