Classifica Premier League, lotta per il campionato/ Liverpool primo, inseguono Arsenal e City (5 aprile 2024)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: SOLO IN INGHILTERRA TUTTO DA DECIDERE

Se il Bayern Leverkusen è lanciatissimo verso la propria Bundesliga, l’Inter è ad un passo dalla seconda stella, il PSG è vicino al decimo titolo negli ultimi dodici anni e il Real Madrid ha staccato Barcellona e Girona, c’è ancora un campionato tutto da decidere tra i migliori cinque ovvero la Premier League.

In Inghilterra sono ben tre le squadre che posso ancora ambire al titolo e tutte hanno ancora impegni europei. Il Liverpool rincorre l’Europa League che sembra ampiamente alla portata, l’Arsenal si giocherà l’accesso in semifinale contro il Bayern Monaco mentre il Manchester City affronterà il Real Madrid, oltre ad essere ancora in corsa per la FA Cup dove in semifinale sfiderà il Chelsea a Wembley a fine aprile.

LIVERPOOL IN TESTA

Partiamo dal Liverpool, attualmente primo nella classifica della Premier League a 70 punti quindi +2 dall’Arsenal e +3 dal Manchester City dunque virtualmente campione d’Inghilterra. I Reds, nell’ultima stagione di Jurgen Klopp alla guida della squadra, distano 8 partite dal titolo ed è tutto nelle loro mani. Un percorso perfetto infatti garantirebbe il 20esimo titoli al Liverpool, agganciando il Manchester United.

E sono proprio i Red Devils il prossimo avversario del Liverpool all’Old Trafford, prima di tornare in casa contro il Crystal Palace. Dopodiché ci saranno tre trasferta di fila contro Fulham, il sentitissimo derby contro l’Everton e infine il West Ham. I Reds chiuderanno con la sfida al Tottenham ad Anfield, la gara esterna con l’Aston Villa e l’ultimo atto contro il Wolverhampton a Liverpool che potrebbe essere decisiva.

L’ARSENAL INSEGUE IL SOGNO DAL 2004

L’Arsenal insegue un titolo in Premier League che manca dalla stagione 2003-04, quella dei 90 punti con zero sconfitte. Un digiuno che ormai sta diventando incessante. La rincorsa al Liverpool inizia dalla trasferta di Brighton e dal match casalingo contro l’Aston Villa, quarto in classifica. Dopodiché l’Arsenal sarà ospite del Wolverhampton prima della sentitissima sfida contro il Chelsea all’Emirates.

Come se non bastasse, subito dopo ecco il Tottenham e il Manchester United, queste ultime due intervallate dalla partita in casa contro il Bournemouth. Infine l’Emirates supporterà i propri beniamini contro l’Everton. Insomma, un finale di stagione con ben quattro big match più il temibile Brighton di De Zerbi. Abbiamo visto calendari migliori.

IL CITY PARTE DALLE RETROVIE

Infine il Manchester City. La squadre che ha vinto cinque degli ultimi sei campionati di Premier League si ritrova al terzo posto a otto giornate dalla fine dopo la stagione del Triplete. Nulla è ancora perduto, ma è ovvio che se già l’Arsenal deve sperare nei passi falsi del Liverpool, il City oltre a vincere dovrà attendere buone notizie contro Klopp e Arteta.

Sulla carta, il City ha il calendario di Premier League più agevole di tutte e tre lungo andare. Il primo scontro è in casa del Crystal Palace prima di tornare a Manchester dove ci sarà il Luton. Le trasferte di Brighton e Luton chiuderanno aprile mentre a maggio gli ultimi tre scalini saranno contro Wolves, Fulham e West Ham con solo la sfida ai bianconeri in trasferta.

