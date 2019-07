Diretta Tottenham Bayern Monaco/ Streaming video Sportitalia: finale Audi Cup 2019

La diretta Tottenham Bayern Monaco va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 31 luglio: le due squadre si sfideranno nella finalissima dell’Audi Cup sul campo dei padroni di casa bavaresi, l’Allianz Arena. Il Bayern è approdato all’atto conclusivo del torneo con un’esplosiva vittoria per 6-1 nella semifinale contro i turchi del Fenerbahce, trascinati da una tripletta di Thomas Muller ma comunque al culmine di una grande prestazione corale. Decisamente più combattuta la semifinale per gli Spurs che hanno battuto di misura il Real Madrid, con rete di Harry Kane il primo tempo. Sarà uno scontro tra due squadre che puntano ai massimi livelli internazionali anche in questa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Bayern Monaco sarà garantita da Sportitalia, che ha acquisito i diritti in esclusiva per la Audi Cup 2019: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in chiaro, al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete assistere a questa semifinale anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BAYERN MONACO

Queste le formazioni della finalissima dell’Audi Cup che andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 20:30. Il Tottenham di Pochettino giocherà in un 4-2-3-1 con questa formazione: Gazzaniga; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son; Kane. Risponderà il Bayern Monaco di Kovac schierato col 4-3-3 con questo undici titolare: Neuer, Sule, Boateng, Kimmich, Alaba, Thiago, Sanches, Goretzka, Gnabry, Sanches, Lewandowski.



