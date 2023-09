Diretta/ Tottenham Liverpool (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Premier, 30 settembre 2023)

DIRETTA TOTTENHAM LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Tottenham Liverpool, quindi negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio chiediamoci come arrivano alla partita queste due squadre. Le notizie sono al momento più che positive per entrambe le formazioni: dopo le prime sei giornate della Premier League, il Tottenham è quarto con 14 punti in classifica, frutto di quattro vittorie più due pareggi senza alcuna sconfitta, tanto che la differenza reti è un ottimo +8 a causa di ben quindici gol segnati a fronte dei sette invece incassati. Ù

D’altronde il Liverpool sta facendo ancora meglio perché è secondo con 16 punti in classifica, frutto per i Reds evidentemente di cinque vittorie e un pareggio nelle precedenti sei giornate, sempre con quindici gol segnati e appena cinque invece incassati, per cui la differenza reti è ancora migliore (+10). Adesso però i numeri hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Tottenham Liverpool comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOTTENHAM LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Tottenham Liverpool sarà disponibile, come di consueto per le gare di Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Tottenham Liverpool attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta di Tottenham Liverpool ci offrirà una partita che naturalmente vanta una tradizione ricchissima, ma che negli ultimi anni è stata completamente a senso unico, dal momento che nei dieci precedenti ufficiali più recenti si contano addirittura otto vittorie per il Liverpool più due pareggi, mentre il Tottenham è quindi a digiuno da molto tempo.

Tra le otto vittorie del Liverpool spicca evidentemente il successo più prestigioso di tutti, cioè quello nella finale di Champions League giocata sabato 1° giugno 2019 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, un derby inglese che vide la vittoria per 2-9 dei Reds di Jurgen Klopp grazie ai gol di Mohamed Salah su calcio di rigore già al secondo minuto di gioco e poi di Divock Origi al minuto 87 per chiudere definitivamente la contesa. I due pareggi del campionato 2021-2022 chiusero la sfilza di vittorie consecutive del Liverpool, che però poi ha ricominciato a vincere, imponendosi in entrambe le sfide dello scorso torneo, per 1-2 in trasferta domenica 6 novembre 2022 all’andata e poi con un divertente 4-3 casalingo al ritorno, giocato domenica 30 aprile scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CINQUE VITTORIE DI FILA PER I REDS

La diretta Tottenham Liverpool, in programma sabato 30 settembre alle ore 18:30 allo stadio “White Hart Lane” di Londra, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Premier League. Un autentico big match tra due formazioni che lotteranno per la vittoria del campionato così come dimostrato in questo inizio di stagione. I londinesi stazionano a quota quattordici punti e arrivano a questa sfida dopo il pareggio sul campo dell’Arsenal; i Reds volano con due lunghezze in più dei diretti avversari e un ruolino di marcia che li vede vincere da cinque partite consecutivamente.

TOTTENHAM LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Liverpool, sfida in programma sabato 30 settembre alle ore 18:30 allo stadio “White Hart Lane” di Londra. Tra i padroni di casa mister Ange Postecoglou dovrebbe puntare ancora sul consueto 4-2-3-1 con il coreano Son riferimento offensivo supportato da Johnson, Maddison e Kulusevski. Per i Reds, invece, il tecnico Jurgen Kloop si affiderà al solito tridente delle meraviglie composto da Salah, Nunez e Diaz. Nel reparto difensivo Konatè potrebbe prendere il posto di Matip, uscito malconcio dall’ultima sfida contro il West Ham.

TOTTENHAM LIVERPOOL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Tottenham Liverpool danno per favorita la squadra di mister Jurgen Kloop con il segno 2 proposto a 2.15. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei londinesi è dato a 2.85 mentre il pareggio si gioca a 4.00.











