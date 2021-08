DIRETTA/ Tottenham Manchester City streaming video: Anthony Taylor è l’arbitro

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER CITY: L’ARBITRO

Quest’oggi la diretta tra Tottenham e Manchester City sarà affidata al fischietto inglese Anthony Taylor, che pure sarà chiamato in campo nel primo turno della Premier league assieme agli assistenti Beswick e Nunn, con Pawson quarto uomo ufficiale. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, prendiamo subito che Taylor non è oggi al primo impegno stagionale, benchè pure la sfida sia la prima per la nuova stagione della Premier league. Per l’annata 2021-22 il fischietto è stato già chiamato in causa per dirigere la sfida di qualificazione alla Champions league tra Benfica e Spartak Mosca, incontro durante il quale ha pure messo deciso ben quattro ammonizioni. In generale possiamo dire che il britannico vanta fino ad oggi ben 285 presenze in Premier league, dove pure ha assegnato 974 cartellini gialli e 39 rossi, concedendo anche 82 calci di rigore fino ad oggi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Manchester City sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale 203 della piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

CHE SFIDA!

Tottenham Manchester City, in diretta domenica 15 agosto 2021 alle ore 17.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la prima giornata della Premier League inglese. Subito big match tra formazioni ambiziose che nelle ultime tre stagioni hanno giocato entrambe una finale di Champions League. Dopo l’era Pochettino il Tottenham non è riuscito a ripartire con José Mourinho, progetto tramontato: gli Spurs continuano però a parlare portoghese con Nuno Espirito Santo in panchina, reduce da stagioni da rivelazione in Premier League alla guida dei Wolves.

A Londra arriva subito il Manchester City campione d’Inghilterra in carica. Gli Sky Blues di Pep Guardiola nel maggio scorso hanno mancato il sogno della Champions League, perdendo da favoriti la finalissima contro il Chelsea. Il tecnico catalano vuole riprovarci con una squadra rinforzata, senza più il Kun Auguero ma con un’arma in più, il genio e la sregolatezza di Jack Grealish, prelevato dall’Aston Villa per ben 117 milioni di euro. Gli sceicchi continuano a spendere e la sfida a distanza col PSG per la Champions sarà entusiasmante: in Inghilterra però la concorrenza non manca, con Liverpool, United, Chelsea e lo stesso Tottenham che ce la metteranno tutta per scalzare i Citizens dal trono d’Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Tottenham Manchester City, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium. Per il Tottenham, Nuno Espirito Santo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lloris; Doherty, Tanganga, Dier, Reguilón; Oliver Skipp, Hojbjerg; Lucas Moura, Dele Alli, Bergwijn; Son. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri; Mahrez, Grealish, Sterling; Gabriel Jesus.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tottenham Hotspur Stadium, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.



