Diretta/ Tottenham Manchester City streaming video tv: a Londra bramano la rivincita

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER CITY: UN MESE FA FU RIMONTA CITIZENS

La diretta Tottenham Manchester City, in programma domenica 5 febbraio 2023 ore 17:30, racconta del big match della 22^ giornata di Premier League. Gli Spurs di Antonio Conte hanno affrontato la squadra di Pep Guardiola il 19 gennaio 2023, vincendo 2-0 il primo tempo ma terminano la gara con un pesante 4-2. Un successo in rimonta per la squadra di Manchester arrivato dopo la sconfitta nel derby con lo United patita nei minuti finali. Per il Tottenham invece si trattava della seconda sconfitta di fila dopo quella con l’Arsenal, salvo poi rialzare la china nel recente scontro col Fulham.

In casa il Tottenham non ha mai pareggiato ed è l’unica squadra del massimo campionato inglese a registrare questo dato: sei vittorie e quattro sconfitte in dieci match. Nessuna mezza misura per gli uomini di Antonio Conte tra le mura amiche. Dall’altra parte c’è da analizzare il rendimento esterno del Manchester City, nel complesso molto buono, ma con due sconfitte contro Liverpool e Manchester United che hanno abbassato l’ottima media avuta in precedenza.

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO

La diretta tv di Tottenham Manchester City sarà trasmessa su Sky, più precisamente su Sky Sport Football (canale 203). Sarà possibile godere del servizio 4K sull’apposito canale Sky Sport 4K (213), ovviamente solo per i televisori che supportano tale definizione.

Per quanto concerne lo streaming video della diretta Tottenham Manchester City si potrà visione su Sky Go da computer, tablet e smartphone, naturalmente accessibile solo previo abbonamento Sky.

TOTTENHAM MANCHESTER CITY PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Manchester City prevederanno per gli Spurs il modulo 3-4-2-1 mentre per i Citizens il 3-2-4-1. Lloris tra i pali, a tutelare la linea arretrata ci saranno il braccetto destro Romero, Dier e a sinistra Davies. A centrocampo agiranno sulla corsia destra Emerson e sul lato mancino Perisic mentre nella zona nevralgica agiranno Bentancur e il danese Hojbjerg. Sulla trequartista Kulusevski e Son assisteranno Kane, match-winner nella sfida contro il Fulham.

In porta fiducia ad Ederson che sarà lo spazzatore di nuvole degli Sky Blues. Il trio difensivo è composto da Stones, l’ex Dortmund Akanji e il braccetto sinistro Laporte. A centrocampo il giovanissimo Lewis insieme a Rodri giocheranno alle spalle del quartetto di trequartisti Mahrez, Gundogan, De Bruyne e Grealish. In attacco immancabile la presenza di Haaland, autore di una tripletta nello scorso turno contro il Wolverhampton termina 3-0.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Tottenham Manchester City vedono secondo bet365 la squadra di Guardiola prevalere sui londinesi. Il 2 fisso è dato a 1.73 mentre il successo di Kane e compagno lo possiamo trovare a 4.33, poco più alto del segno X (4). Ederson e Lloris subiranno almeno un gol a testa? La quota è offerta a 1.62, a 2.20 invece il No Gol.

Passiamo ai marcatori con i due migliori attaccanti del campionato inglese l’uno contro l’altro: Kane a 2.62 e Haaland a 1.80. L’ultimo precedente è stato giocato meno di un mese fa, il 19 gennaio, e il City si era imposto in rimonta per 4-2. Lo stesso esito è dato ben 41 volte la posta in palio.











