DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM/ Video streaming tv: Spurs corsari nell’ultima qui

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM: I TESTA A TESTA

La storia di Manchester City Tottenham è ovviamente fatta di innumerevoli partite, tanti episodi che ci hanno regalato parecchie emozioni. L’ultima all’Etihad è dello scorso febbraio, e l’aveva vinta il Tottenham per 3-2: Antonio Conte si era preso la vittoria grazie al clamoroso colpo di testa di Harry Kane al 95’, dopo che già nel recupero Riyad Mahrez aveva trasformato il rigore che sembrava aver definito il pareggio (in precedenza Ilkay Gundogan aveva risposto a Dejan Kulusevski, mentre il nuovo vantaggio degli Spurs lo aveva siglato sempre Kane). Curiosamente il Tottenham aveva vinto anche all’esordio in quella Premier League, ma in panchina c’era ancora Nuno Espirito Santo poi esonerato.

Il Manchester City nell’aprile 2021 ha vinto la finale di Carabao Cup grazie al gol di Aymeric Laporte, mentre l’ultima vittoria all’Etihad (in quel caso eravamo a Wembley) risale a due mesi prima, per la 24^ giornata di campionato. Un netto 3-0: sulla panchina del Tottenham sedeva ancora José Mourinho, il Manchester City aveva trovato il vantaggio con il rigore di Rodri e poi nel secondo tempo aveva sigillato il tris grazie alla doppietta di Gundogan. Non resta allora che scoprire come finirà oggi nel recupero della 7^ giornata… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Tottenham viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento, naturalmente riservato agli abbonati, è su Sky Sport Uno e Sky Sport Football che trovate ai numeri 201 e 203 del decoder. In assenza di un televisore i clienti dell’emittente potranno avvalersi come sempre del servizio di diretta streaming video di Manchester City Tottenham, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

MANCHESTER CITY TOTTENHAM: RECUPERO DI LUSSO!

Manchester City Tottenham è in diretta dall’Etihad Stadium, alle ore 21:00 (italiane) di giovedì 19 gennaio: ci attende una serata di lusso con la Premier League 2022-2023, questo infrasettimanale è dedicato ai recuperi e il big match in questione fa parte della 7^ giornata, che era in programma a metà settembre. Tante cose sono cambiate da allora: il Manchester City arriva dalla sconfitta nel derby subita in rimonta, che ha portato l’Arsenal ad avere un vantaggio di 8 punti e dunque con la concreta minaccia che i Gunners, che al momento non conoscano soste, possano realmente scappare verso il titolo nazionale.

Il Tottenham sta facendo anche peggio: nel 2023 Antonio Conte non è mai riuscito a trovare ritmo, domenica ha perso in casa proprio contro l’Arsenal (sconfitta sempre bruciante quella nel derby di North London) ed è quinto a 5 punti dalla coppia Newcastle-Manchester United, dunque deve farsi sotto se vuole riprendersi la qualificazione in Champions League. La diretta di Manchester City Tottenham sarà uno spettacolo, almeno speriamo; mentre la aspettiamo, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita dell’Etihad.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Nella diretta Manchester City Tottenham Pep Guardiola si affida al solito 4-3-3, ma deve ancora decidere alcune mosse. In difesa difficile vedere subito Stones e Ruben Dias, più probabile la conferma per Akanji (stavolta con Laporte) davanti a Ederson con Joao Cancelo eventualmente a destra e Aké a sinistra (dunque starebbe fuori Walker, ma è tutto da dimostrare). In mezzo al campo possibile conferma per il terzetto Bernardo Silva-Rodri-De Bruyne (ma occhio a Gundogan) così come davanti potrebbero partire ancora Mahrez, Haaland e Foden, naturalmente Bernardo potrebbe avanzare nel tridente lasciando spazio in mezzo per uno tra Gundogan e Cole Palmer.

Conte gioca con il 3-4-3: da valutare il ritorno tra i titolari di Richarlison che sostituirebbe Kulusevski completando il tridente offensivo con gli intoccabili Harry Kane e Son Heung-Min, in mezzo invece pronto Bissouma a prendere la maglia di Pape Sarr facendo reparto con Hojbjerg, mentre sulle corsie laterali potremmo rivedere sia Emerson Royal che Perisic, anche se Sessegnon potrebbe comunque partire titolare. In difesa avremo Eric Dier a completare il reparto che si avvarrà anche di Cristian Romero e Lenglet, in porta chiaramente Lloris che deve riscattare l’incredibile errore che ha aperto le porte alla vittoria dell’Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Manchester City Tottenham, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall'agenzia Snai per la partita di Premier League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,35 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 5,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 7,50 volte l'importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











