Diretta/ Tottenham Manchester United (Premier) streaming video: Red Devils in crisi

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: CHE SFIDA!

Tottenham Manchester United, in diretta sabato 30 ottobre 2021 alle ore 18.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata della Premier League inglese. Red Devils che arrivano all’appuntamento in crisi nera, un solo punto nelle ultime quattro partite di Premier League per lo United che punta anche alla decisiva sfida di Champions contro l’Atalanta. La panchina del tecnico Solskjaer traballa e il Tottenham, avanti di una lunghezza rispetto ai diretti avversari, proverà a sfruttare la situazione.

Il Tottenham dalla sua va a caccia di una continuità difficile da trovare, dopo due vittorie consecutive gli Spurs sono tornati a scivolare perdendo in casa del West Ham nell’ultimo impegno disputato, lasciando proprio agli Hammers la quarta piazza che vale la Champions. L’11 aprile scorso ultimo precedente tra le due formazioni in casa degli Spurs, è stato il Manchester United a vincere 1-3. Il Tottenham non batte i Red Devils in casa dal 2-0 del 30 gennaio 2018, furono decisivi un gol di Eriksen e un’autorete di Jones.

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Manchester United sarà affidata alla televisione satellitare, che anche per questa stagione ha i diritti per trasmettere le partite di Premier League: naturalmente la visione di questo match del campionato inglese è riservata agli abbonati al servizio, che in assenza di un televisore potranno utilizzare la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Manchester United, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Per il Tottenham, Nuno Espirito Santo schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lloris; Reguilon, Dier, Romero, Emerson; Hojbjerg, Skipp; Son, Ndombélé, Moura; Kane. Risponderà il Manchester United allenato da Ole Gunnar Solskjaer con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea; Shaw, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Greenwood; Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



