DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: i numeri storici (Premier, 19 agosto 2023)

DIRETTA TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

Ci sarebbe tantissimo da dire circa la diretta di Tottenham Manchester United. Ci limiteremo a citare alcuni dati: prendendo in considerazione le partite giocate in casa degli Spurs, che sia White Hart Lane o il nuovo Tottenham Hotspur Stadium, per la squadra affidata ad Ange Postecoglu la vita resta grama. In generale il Tottenham non batte il Manchester United da un roboante 6-1 dell’ottobre 2020, ma eravamo a Old Trafford e potremmo anche dire che l’assenza di pubblico potrebbe aver influito. L’ultima vittoria che gli Spurs hanno timbrato in casa è del gennaio 2018: una vita fa, José Mourinho allenava i Red Devils mentre il manager del Tottenham era Mauricio Pochettino, oggi al Chelsea.

I gol erano stati segnati da Christian Eriksen, che sarà in campo in questo match ma con l’altra maglia, e Phil Jones che aveva infilato la sua porta. Il successo esterno più recente per il Manchester United è invece dell’ottobre 2021, targato Ole Gunnar Solskjaer: in gol Cristiano Ronaldo (come noto tornato ai Red Devils dopo il triennio con la Juventus), Edinson Cavani e Marcus Rashford. Tre firme d’autore, ma vedremo cosa succederà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

TOTTENHAM MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match Tottenham Manchester United sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Tottenham Manchester United attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

IN EQUILIBRIO!

Tottenham Manchester United, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 18.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la seconda giornata della Premier League inglese. Gli Spurs arrivano a questa sfida dopo un esordio pirotecnico che li ha visti pareggiare per 2-2 contro il Brentford. Nel corso di quella partita, i londinesi sono riusciti a sbloccare il match grazie alla rete di Romero, ma il Brentford è poi riuscito a compiere una rimonta sorprendente, segnando due gol con Mbeumo e Wissa. L’equilibrio è stato ristabilito ancora nel primo tempo, quando Emerson Royal ha firmato il gol che ha fissato il punteggio finale sul 2-2.

Dall’altra parte, il Manchester United ha iniziato la stagione con una vittoria preziosa contro il Wolverhampton. È stato il gol di Varane a decidere l’esito della partita, consentendo agli uomini di rosso di portare a casa i tre punti con un risultato finale di 1-0. Questo successo ha confermato la forza e la determinazione dello United, che ora si appresta ad affrontare un altro ostacolo importante nella forma degli Spurs.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Manchester United, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Per il Tottenham, Ange Postecoglu schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Emerson, Romero, van de Ven, Udogie; Skipp, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Hag con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Onana; Wan Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Mount; Antony; Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

TOTTENHAM MANCHESTER UNITED LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tottenham Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











