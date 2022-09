Diretta Tottenham Marsiglia/ Streaming video tv: inglesi favoriti (Champions League)

DIRETTA TOTTENHAM MARSIGLIA: INGLESI FAVORITI!

La diretta di Tottenham Marsiglia, in programma questa sera alle 21.00 all’Hotspur Stadium di Londra, completerà il quadro della prima giornata della fase a gironi di Champions League per quel che concerne il Gruppo D. Le due squadre sono le favorite per la vetta della classifica, dato che insieme a loro ci sono i tedeschi dell’Eintracht Francoforte ed i portoghesi dello Sporting Lisbona. I risultati in Europa però non sono mai scontati.

Per gli Spurs tra l’altro si tratta di un vero e proprio ritorno, dato che la competizione mancava da due stagioni. Il sorteggio è stato favorevole, ma adesso spetterà alla squadra di Antonio Conte il compito di meritarsi la qualificazione alla fase successiva sul campo. Già in Premier League d’altronde hanno dimostrato di averne le qualità, dato che sono al secondo posto a un punto dalla vetta. I francesi però vorranno dargli del filo da torcere. In Ligue 1 finora hanno dato il meglio di sé, tanto che si trovano in testa a parità di punti col PSG.

TOTTENHAM MARSIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Tottenham Marsiglia sarà disponibile in tv per coloro che sono abbonati a Sky Sport. La partita sarà visibile sui canali (canale 253 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, sarà possibile godere dell’evento in streaming attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale. Anche coloro che sono abbonati a Infinity + avranno accesso alla diretta streaming video di sui diversi dispositivi oppure sulle smart tv compatibili con il servizio.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MARSIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Marsiglia evidenziano che i due allenatori hanno le idee piuttosto chiare per questa avvincente sfida. Gli inglesi hanno da fare i conti soltanto con le assenze di Lucas Moura e Gil. Il tecnico dei padroni di casa Antonio Conte opterà dunque per il suo consueto 3-4-3, che potrebbe essere così strutturato: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son.

La lista degli indisponibili invece sarà più lunga per i francesi, che non avranno a disposizione lo squalificato Sanchez e gli infortunati Gigot, Payet e Ruiz. Il tecnico degli ospiti Igor Tudor disporrà i suoi a specchio. Il suo 3-4-3 dovrebbe essere così strutturato: Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Kabore, Rongier, Veretout, Clauss; Under, Suarez, Gerson.

QUOTE TOTTENHAM MARSIGLIA

Le quote della diretta Tottenham Marsiglia, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per super favoriti gli uomini di Antonio Conte. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, infatti, è proposta soltanto a 1.47. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a ben 6.75. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 4.50.











