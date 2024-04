Formazioni Marsiglia Benfica/ Quote: Gasset ritrova Clauss e Sarr (Europa League, 18 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA BENFICA: CHI GIOCA AL VELODROME?

Con le probabili formazioni di Marsiglia Benfica siamo sempre più vicini alla partita di giovedì 18 aprile, alle ore 21:00, per il ritorno dei quarti di Europa League 2023-2024: grande tradizione e storia in campo, due squadre che hanno vinto la Coppa dei Campioni/Champions League e che attraverso questa corsa in Europa League vogliono tornare protagoniste in ambito internazionale, detto che il Benfica l’anno scorso era ai quarti di Champions con pieno merito ma in questa stagione ha steccato il girone, riuscendo comunque a scendere di livello e sognare ora l’ennesima finale.

Il Marsiglia ha avuto un’annata più che travagliata, con due cambi di allenatore e una Ligue 1 che potrebbe concludersi senza lo sbarco in Europa; tuttavia l’Olympique ha dato il meglio di sé proprio in questa competizione, arrivando fino ai quarti e ora affrontando il ritorno forte del fondamentale gol di Aubameyang al Da Luz, per un 2-1 a favore del Benfica che i francesi possono benissimo ribaltare. Aspettando che la partita del Vélodrome prenda il via, caliamoci nei panni dei due allenatori provando a ipotizzarne le scelte, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Marsiglia Benfica.

MARSIGLIA BENFICA: QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando le quote che l’agenzia Snai ha messo su Marsiglia Benfica, per aggiungere elementi alle probabili formazioni del match, possiamo notare come il bookmaker conceda il favore del pronostico ai transalpini: in realtà c’è grande equilibrio perché il segno 1 per la vittoria del Marsiglia vale 2,35 volte la posta in palio mentre il segno 2, per il successo del Benfica, porta in dote una vincita che corrisponde a 2,85 volte quanto avrete messo sul tavolo. Abbiamo poi l’opzione del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso guadagnereste una somma pari a 3,50 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA BENFICA

LE SCELTE DI GASSET

Jean-Louis Gasset dovrebbe impostare il suo Olympique con il 3-4-3: non ha giocato in campionato nel weekend e dunque ha potuto preparare al meglio questa partita. In difesa dovrebbe essere confermata la linea con Mbemba, Balerdi e Gigot che si piazzano davanti a Pau Lopez, portiere spagnolo che abbiamo visto anche nella Roma; a centrocampo un altro ex giallorosso come Veretout avrà in mano le redini del gioco, mentre a fargli da sparring partner sarà Kondogbia che la nostra Serie A l’ha frequentata, senza lasciare troppo il segno, con la maglia dell’Inter. Avremo poi due esterni che dovrebbero essere Clauss a destra e Merlin a sinistra; il primo torna a disposizione dopo aver saltato la partita di andata, e così anche Ismaila Sarr che verosimilmente si prenderà la maglia da titolare nel reparto avanzato. Qui, dovrebbe prendere il posto di Moumbagna; a questo punto Aubameyang tornerà a giocare come prima punta con il supporto di Harit che si allargherebbe a sinistra, come opzione alternativa naturalmente ci sarà l’ex Sampdoria, Lazio e Inter Joaquin Correa.

GLI 11 DI SCHMIDT

A proposito di ex Serie A, ne ha a disposizione anche Roger Schmidt che in Marsiglia Benfica punterà naturalmente su Joao Mario e Di Maria, quest’ultimo rinato dopo la stagione opaca alla Juventus. Il Fideo, non utilizzato domenica in campionato, dovrebbe rientrare tra i titolari e agire sulla corsia destra, dirottando David Neres sull’altro versante sulla linea di trequarti che viene completata da Kokçu, adibito a giocare in posizione centrale e agire dunque alle spalle della prima punta. Qui abbiamo un ballottaggio, perché Arthur Cabral che è stato titolare quattro giorni fa rischia sulla pressione di Tengstedt, che potrebbe essere il giocatore scelto da Schmidt per guidare l’attacco del Benfica; Joao Mario, lo abbiamo detto, sarà impiegato nella cerniera di centrocampo e con lui dovrebbe agire Florentino, ma con Joao Neves che rappresenta un’ottima alternativa anche se tatticamente diversa. In difesa si rivedono Antonio Silva, che ha sulla coscienza il gol di Aubameyang, il portiere Trubin e Aursnes che potrebbe essere impiegato a sinistra; sulla corsia destra; a sinistra ci sarà invece Alexander Bah.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA BENFICA: IL TABELLINO

MARSIGLIA (3-4-3): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Kondogbia, Veretout, Merlin; I. Sarr, Aubameyang, Harit. Allenatore: Jean-Louis Gasset

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Morato, Aursnes; Florentino, Joao Mario; Di Maria, Kokçu, David Neres; Tengstedt. Allenatore: Roger Schmidt











