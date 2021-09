DIRETTA/ Tottenham Mura video streaming tv: arbitra l’israeliano Igal Frid

DIRETTA TOTTENHAM MURA: L’ARBITRO

Per la diretta di Tottenham Mura di Conference league è stato selezionato l’arbitro israeliano Igal Frid, il quale pure questa sera sarà a Londra assieme agli assistenti Yakobov e Barbiro, con Daniel Bar Natan in qualità di quarto uomo. Fissando ora la nostra attenzione sul primo direttore di gara, scopriamo che questo in stagione ha già collezionato 5 direzioni di cui una per la Conference league Basilea-Ujpest): nel complesso pure leggiamo per lui 22 cartellini gialli assegnati e tre rigori concessi.

Ampliando la nostra analisi scopriamo che Frid in carriera non ha mai incontrato il Tottenham, pur avendo diretto squadre inglesi: pure non si leggono precedenti con il Mura, anche se il fischietto ha incontrato già formazioni slovene. (agg Michela Colombo)

DIRETTA TOTTENHAM MURA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Tottenham Mura è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TOTTENHAM MURA: SFIDA CHE NASCONDE INSIDIE?

Tottenham Mura, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 21.00 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Solo la vittoria per gli Spurs che hanno iniziato il loro cammino europeo, dopo il preliminare superato contro i portoghesi del Pacos Ferreira, con un non esaltante pareggio contro i francesi del Rennes. In Premier League il Tottenham continua a faticare dopo una buona partenza ed è reduce da un tris incassato nell’ultimo derby contro l’Arsenal.

Gli sloveni del Mura sulla carta sono avversari abbondantemente alla portata per gli Spurs. In Europa il cammino è iniziato con un ko interno contro gli olandesi del Vitesse, in campionato il Mura ha appena pareggiato 0-0 contro la capolista Koper, ma è comunque lontana 7 lunghezze dalla vetta. La differenza di tasso tecnico tra le due squadre porta però i bianchi a puntare dritti verso una sonora vittoria, altrimenti per il tecnico Espirito Santo le polemiche si moltiplicherebbero.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MURA

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Mura, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Per il Tottenham, Nuno Espirito Santo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gollini; Tanganga, Romero, Rodon, Davies; Lo Celso, Skipp, Winks; Lucas, Kane, Gil. Risponderà il Bodo/Glimt allenato da Ante Simundza con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Obradovic; Pucko, Marusko, Gorenc, Sturm; Kozar, Horvat; Kous, Lotric, Skoflek; Marosa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.00, mentre l’eventuale successo del Mura, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 18.00.



