Diretta/ Tottenham Vitesse streaming video tv: parte l’era Conte (Conference League)

DIRETTA TOTTENHAM VITESSE: SQUADRA MOTIVATA!

Tottenham Vitesse, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21.00 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Parte l’era di Antonio Conte per gli Spurs che devono rimettersi in carreggiata. Non solo dopo le ultime delusioni in Premier League, con lo 0-3 interno contro il Manchester United che ha portato all’esonero del tecnico Espirito Santo, ma anche dopo il ko dell’andata in casa degli olandesi, che ha fatto scivolare gli Spurs al terzo posto nel girone, col rischio di un’eliminazione che sarebbe clamorosa.

Il Vitesse grazie al successo dell’andata sul Tottenham si è assestato al secondo posto nel girone di Conference, una lunghezza dietro rispetto al Rennes, che è passato in casa dei gialloneri nella seconda giornata. Nell’Eredivisie olandese il Vitesse è reduce da un successo esterno sul campo dell’Heerenveen, una vittoria che ha portato il club di Arnhem al quinto posto in classifica, con tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato e un buon momento di forma con il quale gli Spurs hanno già dovuto fare i conti.

DIRETTA TOTTENHAM VITESSE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Tottenham Vitesse è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM VITESSE

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Vitesse, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Per il Tottenham, Antonio Conte schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gollini; Emerson, Romero, Rodon, Davies; Lo Celso, Skipp, Winks; Lucas, Kane, Gil. Risponderà il Vitesse allenato da Thomas Letsch con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Schubert; Rasmussen, Bazoer, Doekhi; Wittek, Trondstand, Gboho, Dasa; Darfalou, Frederiksen, Openda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tottenham Hotspur Stadium di Londra per la diretta di Tottenham Vitesse, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.24, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo del Vitesse, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 10.00.

