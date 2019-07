Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 4^ tappa

La diretta Tour de France 2019 oggi, con la quarta tappa Reims Nancy di 213,5 km, ci proporrà la prima frazione della Grande Boucle interamente in Francia, ma dovrebbe essere una giornata interlocutoria e dedicata ai velocisti, naturalmente salvo imprevisti che nel ciclismo sono sempre dietro l’angolo. Questo Tour de France ad esempio ci ha già regalato una prima tappa vinta a sorpresa da Mike Teunissen quando erano ben altri gli sprinter più attesi. Ieri invece abbiamo vissuto una tappa molto mossa, oggi dovrebbe essere più semplice il lavoro delle squadre dei velocisti e uno sprint di gruppo a ranghi compatti sarà l’esito più probabile. Si pedalerà fra due città molto note della Francia settentrionale come Reims e Nancy, su queste due città ci sarebbe molto più da dire rispetto a quello che ci dovrebbe offrire l’altimetria della quarta tappa del Tour de France 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (4^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, oggi la quarta tappa Reims Nancy sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi addirittura a partire dalle ore 12.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 4^ TAPPA REIMS NANCY: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019 per l’odierna quarta tappa Reims Nancy, concentriamo adesso la nostra attenzione sul percorso, che come abbiamo già accennato non dovrebbe a dire il vero riservare troppe emozioni. La partenza avrà luogo da Reims, notissima città del dipartimento della Marna, alle ore 12.25. Il percorso sarà quasi completamente pianeggiante e non fornirà molti spunti d’interesse: avremo al km 121 un Gran Premio della Montagna di quarta categoria, la Côte de Rosières al termine di 1000 metri di salita al 7% di pendenza media, poi lo sprint intermedio che sarà collocato in località Lérouville al km 147, ma realisticamente l’unica possibilità di smuovere le acque ed evitare un arrivo in volata a ranghi compatti è costituita dalla Côte de Maron al km 198,5, un’ascesa di 3,2 km al 5% di pendenza media che potrebbe essere l’unica chance per gli attaccanti. Si tratta comunque di un Gpm di quarta categoria che difficilmente farà selezione: lo scenario nettamente più probabile all’arrivo di Nancy (capoluogo del dipartimento della Meurthe e Mosella) è quello di uno sprint di gruppo, favorito anche dalla facilità degli ultimi chilometri della tappa.



