Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 3^ tappa

La diretta Tour de France 2019 oggi ci propone un giorno abbastanza interessante. In programma infatti c’è la terza tappa Binche Epernay di 215 km, che porterà la carovana della Grande Boucle in Francia dopo la partenza dal Belgio e che soprattutto ci regalerà un finale molto mosso, con parecchie salitelle nella parte finale del percorso. Nulla di pazzesco, ma al Tour de France l’imprevisto è sempre dietro l’angolo anche nelle tappe “tranquille” come quella di sabato, dunque oggi a maggior ragione chi ha grandi ambizioni dovrà stare in campana. Attenzione dunque agli attacchi di cercherà il successo di tappa anticipando la volata, ma se si creassero le condizioni giuste magari si potrebbe muovere persino qualche pezzo grosso sulle strade verso l’arrivo di Epernay, località della Marna che è uno dei centri principali della produzione dello champagne.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (3^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, oggi la terza tappa Binche Epernay sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi addirittura a partire dalle ore 12.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 3^ TAPPA BINCHE EPERNAY: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019 per l’odierna terza tappa Binche Epernay, concentriamo adesso la nostra attenzione sul percorso, che come abbiamo già accennato sarà molto interessante nel finale. La partenza avrà luogo da Binche alle ore 12.20. Saremo ancora in Belgio, ma solamente per pochi chilometri: quasi subito si rientrerà in Francia. Da ricordare lo sprint intermedio che sarà collocato in località Dizy le Gros al km 102, ma saranno senza dubbio gli ultimi 50 km quelli più interessanti, che potrebbero anche scatenare la bagarre. Ecco infatti in rapida successione diversi Gran Premi della Montagna, tutti brevi ma che renderanno durissimo il lavoro a chi cerca la volata (che sicuramente non sarà a ranghi compatti): al km 173 la Côte de Nanteuil-la-Forêt (1100 metri di salita al 6,8%& di pendenza media), poi la Côte d’Hautvillers al km 185,5, appena 900 metri ma al 10,5% di pendenza, poi ancora la Côte de Champillon al km 190, al termine di una salita di 1,8 km al 6,6% medio, a seguire la Côte de Mutigny, un vero e proprio muro di 900 metri al 12,2% di pendenza media (km 199) ed infine la Côte du Mont Bernon che non è valida come Gpm a differenza delle precedenti, ma con i suoi 1000 metri al 5,5% sarà l’ultima asperità ad appena 4 km dall’arrivo di Epernay, che tanto per gradire sarà collocato al termine di 500 metri all’8% di pendenza media. Resta solo da capire se qualcuno arriverà da solo oppure ci sarà una volata ristretta per stabilire il vincitore.



