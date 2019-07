Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 6^ tappa

Grande attesa per la diretta Tour de France 2019 di oggi, giovedì 11 luglio: la sesta tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles di 160,5 km ci proporrà infatti il primo arrivo in salita della Grande Boucle di quest’anno, per di più al termine di una tappa molto dura nel suo complesso, con un totale di sette Gran Premi della montagna dei quali tre di prima categoria. La Planche des Belles Filles sarà dunque il primo spartiacque di questo Tour de France, particolarmente atteso da chi come Vincenzo Nibali e Fabio Aru è arrivato al Tour senza sapere quali esattamente potranno essere i propri orizzonti, sia pure per motivi differenti. Abbiamo citato non a caso il siciliano e il sardo: sono naturalmente i due italiani più attesi in salita, ma Nibali e Aru hanno pure già vinto a La Planche des Belles Filles, dove in passato si è arrivati tre volte e hanno vinto solo grandi campioni, cioè Chris Froome e i due azzurri. I ricordi sono dolcissimi, la salita però sarà ancora più dura che in passato, perché si arriverà un chilometro più in alto e questi ultimi 1000 metri saranno durissimi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (6^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, oggi la sesta tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi addirittura a partire dalle ore 12.55. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 6^ TAPPA MULHOUSE-LA PLANCHE DES BELLES FILLES: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019 per l’odierna sesta tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles, concentriamo adesso la nostra attenzione sul percorso, naturalmente molto significativo dal momento che sarà il primo arrivo in salita di questo Tour de France. La partenza avrà luogo da Mulhouse, nota città dell’Alsazia, alle ore 13.25. Sarà una giornata davvero impegnativa, perché ci sarà molto da salire fin dalle prime fasi della corsa. Pianeggianti i primi 30 km fino allo sprint intermedio di Linthal (km 29), poi si comincerà a salire verso il primo Gran Premio della Montagna di giornata, la salita di Le Markstein: ascesa di 10,8 km al 5,4% di pendenza media, Gpm di prima categoria al km 43,5. Subito dopo breve falsopiano e poi lo strappo verso il Gpm di terza categoria del Grand Ballon (km 50,5), appena 1300 metri di salita ma al 9%. Segue una lunga discesa, al termine della quale si tornerà subito a salire verso il Col du Hundsruck, Gpm di seconda categoria al km 74 al termine di una ascesa di 5,3 km al 6,9%. Al termine della discesa un breve tratto pianeggiante ci porterà ai piedi del Ballon d’Alsace, salita di 11 km al 5,8% che culminerà con il Gpm di prima categoria al km 105. Non ci sarà più respiro, perché al termine delle discese comincerà subito una nuova salita: nell’ordine avremo ancora il Col des Croix (Gpm di terza categoria al km 123,5) con i suoi 3,3 km di ascesa al 6,1%) e il Col des Chevrères di seconda categoria (3,5 km al 9,5% medio e punte fino al 18% massimo) con tanto di bonus al Gpm collocato al km 141,5 prima dell’ascesa finale verso l’arrivo a La Planche des Belles Filles, che sarà più lunga delle tre volte precedenti: in totale 7 km all’8,7% di pendenza media, nel chilometro che è stato aggiunto si toccherà addirittura il 24% come punta di pendenza massima.



