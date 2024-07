DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: in strada per la 20^ tappa! (20 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: COMINCIA LA 20^ TAPPA!

Finalmente stiamo per vivere la ventesima e penultima tappa nella diretta del Tour de France 2024. Abbiamo giustamente celebrato Tadej Pogacar, adesso però bisogna spendere qualche parola su Remco Evenepoel che ha ormai blindato il podio e potrebbe avere l’idea di assaltare il secondo posto di Jonas Vingegaard, distante 1’58’’. Il belga sta bene, ma non è ancora arrivato il suo momento: ha vinto la Vuelta di due anni fa ma sfruttando anche il ritiro di Primoz Roglic (al quale comunque era già davanti in classifica), l’anno scorso al Giro d’Italia stava dominando prima che un controllo positivo al Covid gli facesse pensare di ritirarsi per evitare guai peggiori, quest’anno partecipa per la prima volta al Tour de France.

Prima edizione, e primo podio: niente male davvero, ma la vera missione di Evenepoel sarà quella di battere sulla strada Pogacar e Jonas Vingegaard. Ha due anni meno dello sloveno e quattro meno del danese: sono tutti ancora giovani e dunque ci saranno i tempi tecnici per una battaglia vinta nei grandi giri, sicuramente Evenepoel ha dimostrato di poter stare con i due fenomeni ma anche che gli manca ancora qualcosa per primeggiare. Intanto oggi potrebbe anche prendersi una bella soddisfazione, lo scopriremo nelle prossime ore: mettiamoci comodi perché con la 20^ tappa ci siamo davvero, siamo pronti a vivere la diretta del Tour de France 2024! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 20^ TAPPA

Come sempre la diretta tv del Tour de France 2024 è affidata alla televisione di stato: oggi per la 20^ tappa Rai Due, che è sempre stato il canale di riferimento, si collegherà con le strade della Grande Boucle a partire dalle ore 15:00 e seguirà la corsa fino al traguardo, dopo il quale come di consueto avremo il Tour Replay con le analisi e le interviste a tutti i protagonisti della giornata. Si potrà poi assistere alle grandi emozioni del Tour de France 2024 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: il sito di Rai Play è disponibile così come la relativa applicazione, installabile e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, TOUR DE FRANCE 2024

TOUR DE FRANCE 2024: L’ULTIMA GRANDE FATICA!

Vivremo oggi le ultime grandi fatiche con la diretta del Tour de France 2024: sabato 20 luglio, a partire dalle ore 13:35, la 20^ tappa Nizza-Col de la Couillole ci terrà compagnia con un percorso relativamente breve – sono infatti 132,8 Km – ma molto intenso, l’ultima grande tappa di montagna come già quella di ieri, anche se tecnicamente meno dura, e dunque sarà questo il giorno in cui si definirà la classifica generale aspettando poi la tradizionale passerella di domani, con una situazione che comunque appare nettamente definita dopo Isola 2000.

A tale proposito naturalmente bisogna ricordare quanto accaduto nel tappone di ieri: Tadej Pogacar ha compiuto un altro capolavoro attaccando sull’ultima salita e sverniciando gli attaccanti (Richard Carapaz, Simon Yates e un bravissimo Matteo Jorgenson), guadagnando quasi due minuti su Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Ora i distacchi, rispettivamente, sono superiori a 5 e 7 minuti: inevitabile dire che la terza Grande Boucle in carriera sia nella saccoccia dello sloveno, anzi c’è da pensare che Pogacar possa attaccare anche nella tappa di oggi.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PERCORSO 20^ TAPPA

Avremo quindi una diretta del Tour de France 2024 davvero tosta oggi, perché nella 20^ tappa si sale subito: già al Km 24,7 avremo scalato il primo GPM, il Col de Braus è di seconda categoria ma rappresenta una salita di 10 chilometri e dunque già qui potrebbe arrivare una prima selezione, o una fuga da lontano da verificare poi sul Col de Turini, GPM di prima categoria e ascesa quasi infinita, sono 20,7 Km anche se la pendenza media non è straordinaria (5,7%). Da lì, discesa difficile verso Roquebillière per poi affrontare il Col de la Colmiane.

Altro GPM di prima categoria con una pendenza che stavolta supera il 7%, allora anche qui potrebbero arrivare i fuochi d’artificio senza poi dimenticarsi che anche il finale sarà tosto, perché prima ci sarà una discesa di 21 chilometri che conduce a Saint Sauver sur Tinee e finalmente l’ultima grande salita del Tour de France 2024 con i 15 Km verso il traguardo del Col de la Couillole, pe il terzo GPM di prima categoria in una 20^ tappa che naturalmente regalerà spettacolo e con una grande domanda: Pogacar attaccherà anche oggi?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Svn) 78h49’20’’

2. Jonas Vingegaard (Den) +5’03’’

3. Remco Evenepoel (Bel) +7’01’’

4. Joao Almeida (Por) +15’07’’

5. Mikel Landa (Esp) +15’34’’

6. Cristian Rodriguez (Esp) +17’36’’

7. Adam Yates (Gbr) +19’18’’

8. Derek Gee (Can) +21’52’’

9. Matteo Jorgenson (Usa) +22’43

10. Giulio Ciccone (Ita) +22’46’’











