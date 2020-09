Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore 11^ tappa

Ci fa compagnia anche oggi, mercoledì 9 settembre 2020 la diretta del Tour de France 2020: dopo la giornata di sosta vissuta solo lo scorso lunedì, si torna a fare sul serio per questa eccezionale edizione della Grande Boucle, che pure oggi vivrà la sua 11^ tappa, da Chatelaillon Plage a Poitiers. Dopo dunque la bella frazione occorsa ieri, ecco che anche oggi sarà spazio alle ruote veloci, che si sposteranno dallo Charente Maritime, per arrivare nel cuore del dipartimento di Vienne, a Poitiers, città soprannominata “delle cento chiese” e città ricca di monumenti e di storia. Il tutto chiaramente attraversando i territori del Deux Sevres, per un chilometraggio complessivo di 167.5 km. Ci attende sicuramente una frazione movimentata, dove i velocisti saranno da tenere ben d’occhio: conviene infatti approfittare al massimo di questa frazione in piano, prima che si torni a salire, considerato che pure i big potrebbero concedersi oggi un po’ di riposo nel ventre del gruppo. Comunque il dopo di scena è sempre dietro l’angolo quando si parla di Tour de France, anche per questa 11^ tappa, oggi in diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (11^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la undicesima tappa Chatelaillon Plagi-Poitiers sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: IL PERCORSO DELL’11^ TAPPA

Impazienti di dare la parola alla strada per la diretta del Tour de France 2020, andiamo a vedere che ci riserva oggi il percorso della 11^ tappa, che come diciamo, sarà terreno fertile per le ruote velici. Segnaliamo innanzitutto che oggi la partenza ufficiale da Chatelaillon Plage occorrerà alle ore 13.25, mentre l’arrivo a traguardo del vincitore a Poitiers, è previsto intorno alle ore 17.30. Andando a considerare altimetria e percorso, vediamo subito che questa 11^ tappa del Tour de France non prevede particolari difficoltà, fin dai primi km. Anzi dalla partenza di Chatelaillon Plage sarà strada completamente in piano e solo dopo il 61 km e la cittadina di Coulon, il profilo altimetrico varierà, sia pure di pochissimo. Da segnalare in tal senso al 91 km dei 167 km complessivi, il Gran Premio della Montagna di quarta categoria del Cote de Cherveuex, che prevedrà un’ascesa da 1.1 km a 4.4% di pendenza. Si tratta dunque di un’ostacolo a minimo impatto: al 108 km poi attenzione al punto sprint fissato a Les Grands Ajoncs.il tratto finale sarà completamente pianeggiante e qui ci attendiamo uno sprint di gruppo nel rettilineo di 1.5 km finale nelle strade di Poitiers.



