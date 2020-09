Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore 14^ tappa

Il Tour de France 2020 torna in diretta anche oggi, sabato 12 settembre 2020 per vivere la 14^ tappa, da Clermont Ferrando a Lione: una frazione intensa che per la dirigenza della Grande Boucle si configura come “piatta”, ma che in realtà ci appare molto mossa e dall’esito finale affatto scontato. Anzi grandi colpi di scena potrebbe regalarci questa frazione del Tour, che attraverserà i territori del Puy de Dome, Loira e Rhone, che pure sarà lunga ben 194 km. Dopo le scintille occorse ieri al Massiccio centrale (dove a trionfare al traguardo di Puy Mary Cantal è stato Daniel Martinez, a podio davanti a Kamna e Scachmann) e in vista della frazione di domani (con il temibile traguardo di Grand Colombier), difficilmente i big della corsa gialla saranno protagonisti. Pure, i saliscendi previsti non dovrebbero mettere a proprio agio anche i velocisti: sono possibili fughe da lontano, con qualche volto nuovo pronto a prendersi le glorie della vittoria di tappa. Insomma, sarà questa frazione mossa e movimentata, da seguire con grande attenzione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (14^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la quattordicesima tappa Clermont Ferrand-Lione sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: IL PERCORSO DELLA 14^ TAPPA

Impazienti di far parlare solo la strada, andiamo a dare le prime indicazioni a tutti gli appassionati per non perdersi neppure un secondo della diretta del Tour de France 2020 per la 14^ tappa. Da programma ufficiale ricordiamo allora che oggi la partenza da Clermont Ferrand è prevista alle ore 13.20 (ma prima di sarà un tratto di collegamento), mentre l’arrivo del vincitore al traguardo di Lione è previsto attorno le ore 18.00. Dati gli orari, andiamo ad esaminare da vicino il percorso della 14^ tappa, che come dicevamo prima, si presenta decisamente mossa visto i ben 5 Gran Premi della Montagna previsti. La partenza da Clermont Ferrand però sarà in piano e sarà solo dal trentesimo km che si comincerà a salire: già al 32 km infatti è previsto il primo Gpm di 4^ categoria di Cote du Chateau d’Auitribe (1 km a 8.4%), che sarà solo poco più di un muretto. Poi di fila il punto sprint di Courpiere e da qui si comincerà a fare sul serio, con la salita che porta al Gpm di seconda categoria di Col du Beal, che prevedrà 10.2 km con pendenze medie di 5.6%. Di seguito sarà un unico sali e scendi non troppo impegnativo, con il Gpm al 93^ km di Cote de Courreau (5 km al 5.7% di pendenza) e in fine una lunga discesa che porterà i corridori ai piedi delle prime alture del dipartimento della Rhone. Anche nella parte finale del tracciato il profilo è molto ondulato: si segnalano poi gli ultimi due Gpm, entrambi di quarta categoria, contenuti nell’ultima decina di km prima del traguardo e dunque il Cote de la Duchere (1,4 km al 5.6%) e il Cote de la Croix Rousse (1.4 km al 4.8%).



