Diretta Tour de France 2021/ Classifica, streaming video Rai 2: oggi la 4^ tappa

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: CLASSIFICA, OCCHIO ALLE RUOTE VELOCI

Anche oggi, martedì 29 giugno 2021 saremo in diretta con il Tour de France 2021: riflettori puntati dunque sulla quarta tappa della Grande Boucle, prevista da Redon a Fougeres di 150.4 km dove pure saranno ancora le ruote veloci le grandi protagoniste. Dopo dunque le scintille occorse ieri al traguardo finale di Pontivy, per i velocisti iscritti sarà ancora una giornata speciale: ad attenderli centocinquanta km completamente piatti nella regione dell’Ille et Vilaine della Bretagna, senza alcun Gran premio della montagna previsto.

Per la 4^ tappa del Tour de France 2021 ci attendiamo dunque uno sprint di gruppo: vedremo però se le strade francesi sapranno riservarci qualche colpo di scena, specie se il vento darà fastidio sui pochi altipiani non riparati attraversati oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (4^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quarta tappa Redon-Fougeres sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Pur impazienti di dare la parola alla strada per la diretta del Tour de France 2021 per la 4^ tappa, prima serve ricordare a tutti gli appassionati che oggi la partenza da Redon è stata prevista per le ore 13.25, mentre il probabile arrivo del vincitore al traguardo di Fougeres è atteso per le ore 17.10. Come abbiamo accennato prima, la quarta frazione della Grande Boucle oggi è dedicata alle ruote veloci, che la faranno da padroni fin dai primi km dopo il via. Di fatto il percorso, di ben 150, 4 km non prevede difficoltà altimetriche di sorta, presentandosi pochissimo mossa e senza alcun Gran premio della montagna previsto. Unico punto di interesse in tal senso sarà il punto sprint posto a 114.4 km a Vitrè. Esaminando la carta geografica, vediamo poi che pure dall’altro il tracciato non pone particolari problemi, attenzione solo alla seconda metà del tracciato con i suoi curvoni e chiaramente all’ingresso nella città di traguardo di Fourgeres.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: VAN DER POEL MAGLIA GIALLA, MA LE CADUTE…

Vorremmo raccontarvi di Mathieu Van der Poel in maglia gialla nel segno del nonno Raymond Poulidor, ma nella classifica del Tour de France 2021 sono in primo piano i disastri causati dalle cadute. Ad esempio, in casa Ineos Grenadiers dei quattro capitani alla partenza solo Richard Carapaz per ora non ha avuto problemi (e sono passate solo tre tappe); discorso simile per la Movistar, il cui unico capitano senza cerotti e ferite è Enric Mas; la Jumbo-Visma fa i conti con la caduta di Primoz Roglic; la Bahrain Victorious ha già perso Jack Haig; la UAE Team Emirates può sorridere perché Tadej Pogacar ha perso una manciata di secondi ma non è finito per terra ieri. Morale della favola, nella classifica generale del Tour de France 2021 ci sono distacchi più significativi dopo tre tappe che l’anno scorso dopo le prime otto, per di più il conto non va fatto solo sui distacchi ma anche sugli acciacchi – vedi ad esempio un Geraint Thomas che in classifica è staccato meno di altri, ma di certo non può stare benissimo. Se non contiamo Julian Alaphilippe tra di loro, adesso il migliore uomo per la classifica è Richard Carapaz, terzo a 31″ da Van der Poel. L’auspicio è che oggi possa essere una giornata tranquilla e senza danni, che ci consenta di tornare a pensare alla classifica solo domani, quando ci sarà la cronometro. (Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021 DOPO LA 3^ TAPPA

1. Mathieu Van der Poel (Ola) 12h58’53″

2. Julian Alaphilippe (Fra) a 8″

3. Richard Carapaz (Ecu) a 31″

4. Wout Van Aert (Bel) s.t.

5. Wilco Kelderman (Ola) a 38″

6. Tadej Pogacar (Slo) a 39″

7. Enric Mas (Spa) a 40″

8. Nairo Quintana (Col) s.t.

9. Pierre Latour (Fra) a 45″

10. Sergio Andres Higuita (Col) a 52″



