Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2: giornata tranquilla? (19^ tappa)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA PER VELOCISTI!

Venerdì 19 luglio si corre la 19^ tappa del Tour de France 2022: la Castelnau Magnoac-Cahors, la cui partenza è prevista per le ore 13:10, dovrebbe essere quella che possiamo definire una tappa di “trasferimento”, un percorso del tutto pianeggiante che dunque sarà l’ideale per i velocisti. Ci aspettiamo un arrivo in volata: da questo punto di vista, la diretta del Tour de France 2022 ricalca pressappoco quello che avevamo già visto un anno fa, con un percorso durissimo nei giorni precedenti seguito, anche giustamente, da una giornata di relativo riposo.

Arriviamo infatti da tre giorni in cui le montagne sono state straordinarie protagoniste: ascese e strappi e poi ripide discese, una situazione di classifica che si è mossa come era giusto che fosse, ma adesso ci lanciamo verso il grande arrivo sugli Champs Elysées e il plotone della Grande Boucle avrà 188 chilometri nei quali potrà pedalare in scioltezza, con terreno adatto a grandi fughe iniziali ma poi un eventuale arrivo, come già detto, con la volata che potrebbe e dovrebbe decidere la 19^ tappa. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del Tour de France 2022, ora approfondiamo meglio il percorso del venerdì.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 19^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la 19^ tappa Castelnau Magnoac-Cahors sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 19^ TAPPA

Come abbiamo già detto, la 19^ tappa del Tour de France 2022 presenta un percorso pianeggiante: a dire il vero nel finale le insidie potrebbero non mancare, c’è infatti un paio di strappi che potrebbe anche definire qualcosa in termini di classifica o comunque rappresentare terreno utile per qualche azione. Si parte comunque in assoluta tranquillità: dopo 38 chilometri avremo il traguardo volante di Auch, poi una lievissima salita intorno ai 74 chilometri ma davvero niente di che. Lo strappo di cui parlavamo arriva ai 135 chilometri: qui infatti si ascende al Cote de la cité médiévale de Lauzerte, abbiamo 2 chilometri che però sono ad una pendenza media del 6,2% con un GPM di quarta categoria.

Ai 147 chilometri si replica con il Cote de Saint-Daunès, qui la salita è ancora più breve (1,6 chilometri) ma con pendenza al 6,3% e dunque sarà uno strappo maggiore rispetto a quello precedente, chiaramente non si potrà puntare sull’azione prolungata ma, se qualcosa succederà, dovrà essere uno scatto bruciante e definitivo che conduca verso i 118 metri di altitudine di Saint-Vincent Rive d’Olt, che condurranno il plotone verso 12 chilometri di assoluto tratto piano, nel quale lanciare la volata o portare a termine la fuga. Vedremo quello che succederà sulla strada…











