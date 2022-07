Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai: passerella a Parigi (21^ tappa)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: LA 21^ TAPPA CHIUDE LA CORSA

L’ultima tappa del Tour de France 2022 scatta alle ore 16.45 di domenica 24 luglio: La Defense-Champs Elysées, una tappa tutta Parigina come da tradizione per la fine della Grand Boucle, che segnerà dunque il trionfo per l’attuale maglia gialla Jonas Vingegaard, sempre più “principe di Danimarca” e destinato a trionfare in questo Tour che vale come una consacrazione per lui. Una passerella per il ciclista nordico mentre gli altri, come di consueto nell’ultima tappa pianeggiante, si giocheranno in volata l’ultimo traguardo.

Diretta Tour de France/ Ha vinto Vingegaard. Quinto posto per Ganna

Per quanto riguarda i dettagli di questa ventesima tappa, da segnalare anche un gran premio della montagna situato al chilometro 43, sui 115 totali, sulla Cote du Pave de Gardes, primo passaggio di otto di un circuito che porterà i corridori all’arrivo sui Campi Elisi. Nella penultima tappa, nel giorno della consacrazione di Vingegaard, è stato ancora una volta Wout Van Aert a dominare a cronometro e anche in questa tappa potrebbe dire la sua. Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Peter Sagan, Caleb Ewan e, per l’Italia, Alberto Dainese i principali antagonisti per la vittoria all’arrivo a Parigi, con il ciclista azzurro protagonista di un buon terzo posto nella terzultima tappa.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia Gialla, Vingegaard allunga Pogacar (20^ tappa)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 20^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la 21^ tappa La Defense Arena-Champs Elysées sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 17.15 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia gialla Vingegaard, a Pogacar +5” (19^ tappa)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 21^ TAPPA

Dunque la diretta del Tour de France 2022 ci consegnerà oggi l’arrivo classico a Parigi: la 21^ tappa avrà ben pochi spunti di riflessione, si tratterà di una passerella verso il tradizionale traguardo posto sugli Champs Elysées e il trionfo, meritatissimo, di Jonas Vingegaard. Un percorso cittadino, utile magari per qualche ultima fuga nel corso di questa Grande Boucle ma poi tanti sorrisi, tante foto di rito durante la giornata, anche magari il brindisi dedicato a Vingegaard che traghetta la maglia gialla nella capitale transalpina e, per la prima volta in carriera, vince la Grande Boucle in un passaggio di consegne con Tadej Pogacar, che dopo aver visto trionfare dal secondo gradino del podio è finalmente riuscito a battere. Con tutta probabilità la 21^ tappa del Tour de France 2022 ci consegnerà un arrivo in volata, come abbiamo già avuto modo di dire; non resta allora che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà tra poco, quando finalmente la giornata prenderà il via…

© RIPRODUZIONE RISERVATA