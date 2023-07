Diretta Tour de France 2023, Classifica/ Streaming video Rai 14^ tappa: Bardet si ritira! (sabato 15 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: SI RITIRA ROMAIN BARDET

Altri aggiornamenti in diretta dalla quattordicesima tappa del tour de France 2023, dove si registra una bruttissima caduta per Romain Bardet (Team dsm – firmenich) durante una discesa. Oltre a lui, è finito a terra anche un uomo della AG2R Citroën Team. Il corridore è dunque costretto a ritirarsi, in una tappa che si sta rivelando alquanto complessa e appassionante.

In fuga abbiamo Michal Kwiatkoski, Daniel Martinez, Lars van den Berg, Neilson Powless, Julian Alaphilippe, Mikel Landa e Matej Mohoric, Nils Politt, Giulio Ciccone, Mads Pedersen, Michael Gogl, Simon Geschke, Alex Aranburu, Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson, Hugo Houle, Krists Neilands, Lawson Craddock, Alexey Lutsenko. Mentre escono dal gruppo maglia gialla Clemen Champoussin (Team Arkéa Samsic) e Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek). (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: GROSSA CADUTA E GARA SOSPESA!

Ed eccoci con gli aggiornamenti in diretta dalla quattordicesima tappa del tour de France 2023, con un ritmo che si rivela subito abbastanza elevato ed una grossa caduta da segnalare. Succede dopo solo cinque chilometri dalla partenza, per l’esattezza la frazione di 151.8 chilometri con partenza da Annemasse e arrivo a Morzine Les Portes du Soleil. Diversi atleti sono caduti a terra e hanno dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici.

Ad esempio Louis Meintjes, tredicesimo in classifica generale, ha riportato la rottura della clavicola ed è stato costretto al ritiro, come accaduto a Pedrero, corridore della Movistar, che è stato trasportato in ospedale. La gara è stata sospesa per diversi minuti. Ma fortunatamente i corridori, dopo i dovuti accorgimenti del caso, sono ripartiti. Pomeriggio senza dubbio scoppiettante al Tour de France 2023. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: GIORNATA IMPORTANTISSIMA!

Si sale ancora nella diretta del Tour de France 2023 prevista sabato 15 luglio: si corre la 14^ tappa, la Annemasse-Morzine Les Portes du Soleil, e anche questa potrebbe veramente essere una giornata decisiva per definire la classifica generale e il vincitore della Grande Boucle. Ancora montagna, come già ieri: la tappa scatta alle ore 13:20 e l’arrivo è previsto dopo circa quattro ore, ma come detto il percorso si snoderà lungo parecchi gradi di difficoltà e, a differenza di quanto accaduto venerdì, le ascese arriveranno subito.

Nella diretta del Tour de France 2023 per la quattordicesima tappa sono previsti cinque GPM: di questi, tre sono di prima categoria e uno (l’ultimo) hors-categorie, mentre soltanto il primo che i corridori troveranno lungo il percorso sarà morbido (terza categoria) anche se qualcosa potrebbe comunque accadere- A noi dunque non resta che aspettare che la diretta del Tour de France 2023 prenda il via: ci avviamo alla conclusione della Grande Boucle e bisogna scoprire chi indosserà la maglia gialla Parigi, la giornata di sabato 15 luglio potrebbe assolutamente aiutare a tirare le conclusioni…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 14^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quattordicesima tappa Annemasse-Morzine Les Portes du Soleil sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 14^ TAPPA

Andiamo dunque a vedere cosa succederà nella quattordicesima tappa per la diretta del Tour de France 2023. Si parte da Annemasse e si sale subito, senza soluzione di continuità: il GPM di terza categoria, il Col de Saxel, è un tratto di 4,2 chilometri al 4,6% di pendenza. Già impegnativo, ma niente a confronto di quanto arriva subito dopo: ai 35 chilometri si arriva sulla sommità del Col de Cou, 7 chilometri al 7,4% e prima salita da selezione che poi porterà lungo un tratto in discesa. Ad Orcier, ancora su per il Col du Feu: qui la pendenza tocca il 7,8% lungo 5,8 chilometri.

Il traguardo volante è posto sul Col de Jambaz; da lì, ecco circa 20 Km in discesa che portano a Saint-Jeoire da cui si torna a salire. Il Col de la Ramaz farà selezione, almeno sulla carta: la pendenza è del 7,1% ma soprattutto la salita è lunga 13,9 chilometri, dunque qui davvero gli uomini di classifica potrebbero fare la loro mossa. Arrivati a Samoes, gli ultimi 12 chilometri della quattordicesima tappa al Tour de France 2023 sono devastanti: l’arrivo a Morzine Les Portes du Soleil è posto su una salita con 8,5% di pendenza. Noi siamo pronti alle grandi emozioni…











