Diretta Tours Perugia/ Streaming video DAZN: big match per la Champions league

Tours Perugia, diretta dagli arbitri Alexey Pashkevich e Koen Luts, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, tra le mura della Salle Robert Grenon di Tours: fischio d’inizio previsto per le ore 20,00. Secondo banco di prova per la Sir di Heynen in questa prima fase a gironi della Champions league: con la diretta Tours Perugia, ecco dunque la prima trasferta per gli umbri, che volano in Francia per mettere a segno un nuovo pesantissimo successo anche nella prima competizione per club del continente. Dopo infatti l’ottima vittoria ottenuta all’esordio sulle spalle del Benfica, la Sir è pronta a mettere a segno un nuovo colpaccio, per poter perseguire l’obbiettivo di una qualificazione al tabellone finale della Cev il prima possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE TOURS PERUGIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di Champions league tra Tours e Perugia non sarà trasmessa in diretta tv ma sarà un’esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro di volley maschile attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

DIRETTA TOURS PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Alla vigilia della diretta tra Tours e Perugia, certo non facciamo fatica a consegnare a Heynen e ai ragazzi della Sir il favore del pronostico in questo secondo turno del girone D per la Champions league di volley maschile. Dopo tutto il valore della compagine umbra è ben noto come pure il peso dei giocatori che pure oggi saranno impegnati in questa trasferta francese. come se non bastasse, pesa anche l’ottimo avvio che la Sir ha vissuto in questa edizione della manifestazione Cev, avendo vinto con un buon 3-1 contro i lusitani del Benfica (a cui hanno lasciato appena il secondo parziale). Pure certo anche i francesi non demeritano e anzi sono un habitué della competizione e faranno ii tutto per mettere in difficoltà Perugia. La squadra di Henno però rimane, pure di fronte al pubblico di casa, una buona vittima per questo turno di coppa e di certo il KO vissuto al primo turno con i polacchi del Verva Varsavia non aiuta nel pronostico del match. A prescindere dal risultato siamo però certi di aspettarci questa sera un bel match da vivere con entusiasmo, come ben spesso accade quando club italiani affrontano formazioni transalpine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA