Diretta/ Trabzonspor Basilea streaming video tv: turchi dopo il dramma (Conference)

DIRETTA TRABZONSPOR BASILEA: TURCHI FAVORITI!

Trabzonspor Basilea, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso al Medical Park Stadium di Trebisonda, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Conference League. Turchi in campo dopo il dramma del terremoto che ha sconvolto la nazione, circa 40.000 vittime e campionato sospeso fino agli inizi di marzo, col Trabzonspor che tornerà in campo dopo l’ultima partita disputata il 5 febbraio scorso, sconfitta 2-1 in casa del Galatasaray.

Il Basilea ha battuto per 3-1 in casa il Sion nell’ultimo turno del campionato elvetico assestandosi al sesto posto in classifica. Il secondo posto occupato dal Servette di Ginevra è lontano solo 4 lunghezze ma è decisamente fuori portata la capolista del torneo, lo Young Boys di Berna a +20 sul Basilea. Le due squadre si ritrovano di fronte per la prima volta dall’Europa League 2019/20: in quella stagione a Trebisonda pareggio per 2-2 tra le due compagini, il 3 ottobre 2019.

TRABZONSPOR BASILEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trabzonspor Basilea non è una di quelle disponibili per questo turno di Conference League: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno ma ci sarà comunque la possibilità di seguire in diretta azioni salienti e gol nel contenitore Diretta Gol che offre aggiornamenti in tempo reale per tutti i match di Europa League e Conference League. Il canale Diretta Gol è visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito o tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR BASILEA

Le probabili formazioni della diretta Trabzonspor Basilea, match che andrà in scena al Medical Park Stadium di Trebisonda. Per il Trabzonspor, Adbullah Avci schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cakir; Stryger-Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Elmail; Siopis; Lahtimi, Omur, Bakasetas, Trezeguet; Gomez. Risponderà il Basilea allenato da Heiko Vogel con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Hitz; Lang, Adams, Pelmard, Calafiori; Frei; Novoa Ramos, Diouf, Amdouni, Ndoye; Zeqiri.

TRABZONSPOR BASILEA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trabzonspor Basilea, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Trabzonspor con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Basilea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











