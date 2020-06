Diretta Trapani Frosinone/ Streaming video DAZN: i ciociari sono favoriti (Serie B)

Trapani Frosinone viene diretta dal signor Illuzzi e, in programma alle ore 18:00 di sabato 20 giugno, si gioca per la 29^ giornata nel campionato di Serie B 2019-2020. Al Provinciale di Erice si gioca quasi un testa-coda: prima della lunga sosta per il Coronavirus i siciliani erano riusciti a frenare la corsa dell’Empoli, ma la loro situazione rimane assolutamente negativa e anche la semplice possibilità di giocare i playout non è affatto vicina. Il Frosinone invece spera di ottenere un’altra promozione: la squadra guidata da Alessandro Nesta riprende il cammino nel torneo cadetto con il terzo posto in classifica, ma prima del lockdown non è riuscita a confermare la piazza d’onore (importante, perché significa promozione diretta) perdendo in casa contro la Cremonese, e facendosi scavalcare dal Crotone. Sarà una lunga volata fino al termine, e anche il Pordenone potrebbe essere coinvolto per non parlare delle avversarie appena sotto; dunque una partita da vincere per i gialloblu, aspettando che la diretta di Trapani Frosinone prenda il via possiamo valutare quali saranno le decisioni da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Frosinone non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a intrernet.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI FROSINONE

Fabrizio Castori sembra intenzionato a puntare nuovamente sul 4-5-1 in Trapani Frosinone: un centrocampo solido e prettamente difensivo con Taugourdeau e Colpani a dividersi i compiti di regia e Odjer schierato come incontrista, la spinta offensiva sarà garantita da Dalmonte e Kupisz che sugli esterni sono più votati all’attacco che alla fase difensiva, contando anche che saranno protetti dai terzini Pirrello e Buongiorno. Davanti al portiere Kastrati agiranno Pagliarulo e Strandberg come centrali difensivi, Stefano Pettinari è in vantaggio sul veterano Evacuo per il ruolo di prima punta.

Nel Frosinone mancherà Federico Dionisi, squalificato: il suo posto in attacco lo prende Citro, che farà coppia con Novakovich o Ardemagni. Il modulo di Nesta prevede la difesa a tre: Nicolò Brighenti, Marco Capuano e Ariaudo a protezione del portiere Bardi, dubbi sulle corsie laterali dove Paganini e D’Elia insidiano le maglie di Salvi e Andrea Beghetto, a destra dunque la trazione potrebbe essere decisamente offensiva. In mezzo al campo c’è Maiello; le due mezzali dovrebbero essere Rohdén e Haas, ma anche Mattia Vitale potrebbe avere un posto dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i ciociari ad avere il favore del pronostico nelle quote di Trapani Frosinone, così come emesse dall’agenzia Snai: il segno 2 identifica la loro vittoria e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,50 quando avrete messo sul piatto, contro il valore di 3,15 che identifica invece l’ipotesi dell’affermazione dei siciliani. Il pareggio, che è regolato dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 2,90 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



