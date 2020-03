Video/ Empoli Trapani (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Castellani

Il video con gli highlights e i gol di Empoli Trapani 1-1 contiene le fasi salienti del match valevole per la 28^ giornata di Serie B. Si è giocato a porte chiuse, in un silenzio assordante a cui dovremo fare ben presto l’abitudine – sperando che l’emergenza coronavirus non si aggravi ulteriormente costringendo tutti a chiudere baracca e burattini – con i padroni di casa che non hanno potuto fare affidamento sul sostegno dei tifosi. E’ come se la partita si fosse disputata in campo neutro, e forse è anche per questo motivo che gli uomini di Castori sono entrati in campo per nulla intimoriti dagli avversari. Primo tempo avaro di emozioni con i toscani che provano a spaventare Kastrati con un calcio di punizione battuto da Bajrami, da distanza siderale il centrocampista svizzero va direttamente in porta scaldando i guantoni del portiere ospite che si rifugia in corner. Prima dell’intervallo il Trapani batte un colpo dalle parti di Provedel con Dalmonte che sfiora il bersaglio grosso con il diagonale, successivamente è Pettinari a sbloccarla con il quattordicesimo centro in campionato. Nella ripresa l’Empoli intensifica gli attacchi con Mancuso che calcia addosso a Kastrati (poi costretto a uscire con la schiena a pezzi dopo uno scontro con Sierralta), dall’altra parte Odjer sfiora il raddoppio in contropiede e si vede annullare la rete del bis per una posizione di fuorigioco. A pochi minuti dal novantesimo Pagliarulo beffa i suoi compagni depositando il pallone nella porta sbagliata, la sua, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ciciretti. I siciliani vedono quindi sfumare i tre punti proprio quando sembrava fatta. La squadra di Marino limita i danni ma certamente in caso di vittoria si sarebbe avvicinata ulteriormente ai piani alti della classifica, stesso discorso per quella di Castori che resta in piena zona retrocessione.

LE DICHIARAZIONI

Amato Ciciretti ha trascinato l’Empoli a un sofferto pareggio, dal suo corner è nato l’autogol di Pagliarulo che ha salvato i toscani dal KO: “Dispiace per la mancata vittoria, i tre punti ci avrebbero permesso di dare continuità alla vittoria contro la Cremonese e consolidare la nostra presenza in zona play-off, ce l’abbiamo messa ma è arrivato soltanto un pareggio. Non penso che la stanchezza abbia influito, il mister ha fatto diversi cambi rispetto al turno infrasettimanale, sono sicuro che troverà in fretta una soluzione. E’ strano giocare in un silenzio assordante senza pubblico, viene a mancare quella spinta che ti sprona a dare sempre qualcosina di più, non a caso sia noi che gli avversari stentavamo ad alzare i ritmi, purtroppo le direttive dall’alto sono queste e possiamo solo rispettarle. Visto come si stavano mettendo le cose ci prendiamo il punto anche se ovviamente il nostro obiettivo era fare bottino pieno. Io mi devo far trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in causa, se poi il mister vuole schierarmi dal primo minuto o farmi entrare nelle fasi conclusive del match sia fatta la sua volontà”.

