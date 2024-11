DIRETTA TRAPANI NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ancora pochissimo tempo ci separa dalla diretta Trapani Napoli, quanto basta comunque per rileggere le dichiarazioni di coach Jasmine Repesa dopo la bellissima vittoria dei suoi Trapani Shark settimana scorsa contro Brescia: “Venivamo da una sconfitta contro Tortona, senza voler togliere niente a loro, nella quale abbiamo sbagliato cose basi, da palle perse ai rimbalzi offensivi. Era il giusto momento per affrontare subito un’altra squadra forte. Dovevamo mettere tutte le cose base a posto, giocare come squadra, muoverci in campo, essere connessi in difesa e non subire canestri facili in transizione”.

Diretta/ Napoli Venezia (risultato finale 80-81): ko clamoroso per i partenopei (3 novembre 2024)

La felicità di Repesa era evidente e l’ha espressa in modo chiaro: “Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per la partita. Una gara vinta dominando 40 minuti, meritatamente. Noi giochiamo in velocità, essere aggressivi. Piano piano ci stiamo riuscendo”. Cosa succederà oggi? In attesa di scoprire se di nuovo coach Repesa potrà essere così soddisfatto, la parola passa senza ulteriori indugi al campo per la diretta Trapani Napoli! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Milano Napoli (risultato 89-82): l'Olimpia cala il poker in campionato (basket A1, 26 ottobre 2024)

TRAPANI NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Trapani Napoli in tv sarà garantita anche in chiaro per tutti, dal momento che è proprio questa la partita scelta per la trasmissione su DMAX in questo turno di campionato, opzione che si aggiunge naturalmente a quanto vale per tutti gli incontri del campionato di Serie A di basket, che sono coperti da DAZN e quindi avremo anche la diretta Trapani Napoli in streaming video per gli abbonati alla piattaforma.

TRAPANI NAPOLI: I SICILIANI SONO FAVORITI

Sfida tutta meridionale con presupposti ben diversi è quella che ci attende nella diretta Trapani Napoli, con palla a due alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2024, naturalmente presso il PalaShark della città siciliana per la settima giornata della Serie A di basket. La classifica ci dice in modo chiarissimo che la diretta Trapani Napoli mette di fronte formazioni con situazioni radicalmente diverse, da una parte la gradita sorpresa Trapani Shark, che si sta imponendo all’attenzione generale, dall’altra gli evidenti problemi del fanalino di coda Napolibasket.

Diretta/ Napoli Cremona (risultato finale 81-87): sorpasso allo scadere! (basket A1, 19 ottobre 2024)

Per dare qualche numero possiamo ricordare che Trapani ha già 8 punti, frutto naturalmente di quattro vittorie a fronte di due sconfitte, per cui la neopromossa siciliana può porsi obiettivi ambiziosi, tra i quali il primo sarebbe la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia. Questo turno inoltre dovrebbe essere favorevole, in casa contro chi purtroppo ha finora raccolto solamente sconfitte in tutto il campionato e deve darsi al più presto una scossa. Insomma, la posta in palio sarà molto alta anche se il pronostico è chiaro per la diretta Trapani Napoli…

DIRETTA TRAPANI NAPOLI: DUE SITUAZIONI MOLTO DIVERSE

La diretta Trapani Napoli potrebbe essere una sorta di “passaggio di consegne” nel ruolo di squadra meridionale di punta nel basket italiano. I siciliani sono sbarcati in Serie A con grandi ambizioni e finora hanno dimostrato di poter recitare da protagonisti, anche se resta una pecca: entrambe le sconfitte sono arrivate in casa. L’obiettivo immediato quindi è quello di migliorare il rendimento anche in casa, per salire ancora in classifica spinti non soltanto dal rendimento perfetto in trasferta, confermato anche dal successo di settimana scorsa a Brescia.

Per Napoli invece il discorso è evidentemente assai diverso e sembra ad esempio lontanissimo il trionfo in Coppa Italia. Volendo sfoderare un pizzico di ottimismo, i partenopei domenica scorsa sono arrivati davvero ad un passo dalla sospirata prima vittoria in campionato, perdendo per 80-81 contro Venezia in casa. Adesso però c’è sempre più bisogno di cominciare a muovere la classifica, sarà possibile farlo già con la diretta Trapani Napoli?