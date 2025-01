DIRETTA TRAPANI TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento della diretta di Trapani Taranto, ma prima di immergerci nel rettangolo verde vedremo insieme qualche statistica in maniera tale da capire chi delle due può avere o meno il favore del pronostico in maniera tale da avere un’idea più completa della partita che andremo a commentare. Il Trapani è uan squadra che pensa senza dubbio a segnare un gol in più degli avversari, lo dimostra il fatto che segnino 1,5 gol ma ne subiscano 1,3. Questo concede comunque ai siciliani il 40% delle vittorie mentre invece dall’altra parte abbiamo il Taranto che vince meno della metà delle gare dei padroni di casa, si aggirano infatti sul 14% e segnano solo 0,5 reti nello stesso arco temporale.

Video Trapani Crotone (0-3)/ Gol e highlights: Gomez fa un capolavoro! (Serie C, 12 gennaio 2025)

Purtroppo il reparto offensivo peggiore dell’intera Serie C prendendo in esame tutti i gironi. Questo dovrebbe essere dunque una partita facile per il Trapani, attenzione poi a Fall che con la sua sola presenza in campo permette alla squadra di avere lo0,2 di xG in più rispetto alla sua assenza, una sorta di +/- del mondo cestistico che mette in mostra come l’attaccante sia fondamentale per questa squadra. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Trapani Crotone (risultato finale 0-3): tris d'arte! (12 gennaio 2025)

DIRETTA TRAPANI TARANTO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Trapani Taranto sarà necessario essere abbonati a Sky che trasmetterà la partita anche sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per non perdervi nulla, potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento e le migliori azioni della partita.

CAPUANO VUOLE TORNARE ALLA VITTORIA

La ventitreesima giornata del Girone C di Serie C entra nel vivo e lo fa con la diretta Trapani Taranto in campo alle 17,30 di sabato 18 gennaio 2025. La sfida è tra due squadre che vivono momenti quasi totalmente opposti e cercano punti per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Stagione di alti e bassi quella del Trapani che è in decima posizione ma non vince da tre gare e, nell’ultima giornata, ha perso per 0 a 3 in casa contro il Crotone. Disastrosa la stagione del Taranto che si trova in fondo alla classifica con soli tre punti dopo la penalizzazione e ha perso tutte le ultime otto partite.

DIRETTA/ Taranto ACR Messina (risultato finale 0-1): la decide Luciani! (Serie C, 11 gennaio 2025)

TRAPANI TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Trapani di Capuano scenderà in campo con una difesa a tre formata da Celiento, Malomo e Silvestri con Benedetti e Ciotti sulle fasce chiamati a fare la doppia fase. In attacco ci sono solo conferme perché la coppia offensiva sarà ancora formata da Piovanello e Lescano.

Tutto da scoprire, invece, lo schema proposto da Petrone che debutterà sulla panchina dei pugliesi senza poter contare su Guarracino che sarà squalificato in questa sfida. Marong e Papazov dovrebbero essere la coppia difensiva con Fiorani e Speranza a centrocampo e a sostegno delle due punte che saranno ancora Giovinco e Battimelli.

TRAPANI TARANTO, LE QUOTE

Considerata la situazione molto particolare degli ospiti, il pronostico sulla diretta Trapani Taranto è a senso unico. Alcune agenzie non quotano nemmeno l’incontro, chi lo fa propone a quote irrisorie il segno 1, ad esempio 1,02 per Sisal, mentre sono altissime le ipotesi per gli altri due segni, ritenuti quasi impossibili.