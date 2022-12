DIRETTA/ Trento Albinoleffe video streaming tv: solo tre i precedenti del match

DIRETTA TRENTO ALBINOLEFFE: I TESTA A TESTA

Sono tre i precedenti della diretta di Trento Albinoleffe considerando anche le partite disputate a Bergamo. In Trentino Alto Adige questa gara si è giocata solo una volta il 18 dicembre 2021, un match terminato in pareggio a reti inviolate. Il 3 novembre del 2021 le due squadre si affrontavano invece in Lombardia per gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria, una partita terminata col risultato di 3-2 dopo i calci di rigore. Al novantesimo si era 1-1 con i gol siglati prima da Barbuti e poi da Ravasio nella ripresa.

Nei tempi supplementari avevano segnato Tomaselli e Scorza. Decisivo fu l’errore dal dischetto di Simonti al decimo tentativo delle due squadre. L’ultima volta le due squadre si sono affrontate lo scorso aprile quando il match terminò col risultato di 1-3. I padroni di casa erano andati avanti al minuto numero 20 con un gol di Manconi, il pareggio lo siglava su calcio di rigore Bocalon alla fine della prima frazione di gioco. Tra il minuto 90 e 91 proprio Bocalon regalava ai suoi la vittoria siglando una tripletta. (Matteo Fantozzi)

TRENTO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TRENTO ALBINOLEFFE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Trento Albinoleffe, in diretta domenica 11 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Briamasco di Trento sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. E’ sempre più crisi nera per gli Aquilotti gialloblu: i tridentini perdendo l’ultimo match in casa del Padova sono incappati nella loro quinta sconfitta consecutiva in campionato, ritrovandosi al terzultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio rispetto a Piacenza e Triestina che dividono l’ultima piazza nel girone A a quota 12 punti.

A quota 20 invece è sopra di una sola lunghezza rispetto al quintultimo posto un Albinoleffe che ha mancato ancora un appuntamento importante per trovare la giusta continuità, andando a perdere in casa contro la Virtus Verona in un match che poteva invece regalare ai seriani un buon margine di tranquillità sulla zona play out. Il 18 dicembre 2021 è terminato con un pareggio a reti bianche l’ultima sfida al “Briamasco” tra le due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Trento Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marchegiani, Semprini, Ferri, Carini, Fabbri, Mihai, Cittadino, Belcastro, Saporetti, Bocalon, Ianesi. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giuseppe Biava con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pagno, Borghini, Milesi, Saltarelli, Gusu, Doumbia, Gelli, Piccoli, Zoma, Cori, Manconi.

TRENTO ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











